Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: sábado 17 de junio de 2023

El compromiso de Netflix con la animación pasa por nacionalidades que no suelen despuntar en el medio. Bien por la escasa tradición de su país, bien por lo focalizada que está en el binomio EE.UU./Japón. Por ello es encomiable que la plataforma se haya asociado con Zerocalcare, artista italiano que recientemente estrenó en Netflix su miniserie animada Este mundo no me hará mala persona. Producción impulsada por el título con el que se dio a conocer, e incluimos entre las recomendaciones de hoy.

Cortar por la línea de puntos (Netflix)

Una serie de radical estructura narrativa, que pugnará por agotar tu paciencia para luego recompensarla de forma inesperada. Esta ficción de corte autobiográfico (centrada en un dibujante de cómics llamado, glups, Zero) situó a Zerocalcare a la vanguardia de la animación, y le hizo irrumpir en un catálogo donde puede aguantarle la mirada sin pestañear a otras series existencialistas como BoJack Horseman.

Richard Jewell (HBO Max)

Hoy Clint Eastwood se halla inmerso en la que puede ser la última película de su carrera, Juror #2. Sobre este film cunde la sospecha de que en realidad sea Warner la que prefiere que clausure la trayectoria del veterano cineasta a costa de la deficiente recaudación de estrenos recientes. Pues, en lo que se refiere a Eastwood, rueda con el mismo aplomo que siempre, y se puede apreciar muy bien en este drama basado en una historia real, tan entretenido como ferozmente emocionante.

Creed III (Amazon Prime Video)

Sylvester Stallone no está presente como Rocky Balboa, por primera vez en la saga. Los motivos de esto no son bonitos y tienen que ver con productores codiciosos que tras esto querrían hacer un spin-off llamado Drago. Pero si nos apartamos de esto (y de los problemas con la justicia de Jonathan Majors, aquí como rival de Michael B. Jordan), queda una película impecable, uno de los puntos más altos de la saga.

Tyler Rake (Netflix)

Justo ayer llegó al catálogo Tyler Rake 2, que de cara a mantener a Chris Hemsworth le quitó importancia a lo cerrado que parecía el final de la primera entrega. Una que puede ser buen momento de ver o revisar, y así disfrutar de lo mejor que han hecho los hermanos Russo tras Vengadores: Endgame. Aunque sea como productores: el mérito de ese descomunal plano secuencia es del equipo de Sam Hargrave.

