Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: sábado 13 de mayo de 2023

En los últimos años se han acumulado las razones para mirar Netflix con suspicacia, pero una de ellas no ha sido desde luego su apuesta por la animación. Provenga de un impulso genuino o simplemente de su ansiedad por ocupar nichos, la plataforma ha invertido en el medio, y ayudado a impulsar las nuevas propuestas de estudios prestigiosos o bien de artistas que empezaban. El mejor exponente sería acaso la que… ¿puede ser también la mejor serie que tiene la compañía en el catálogo?

BoJack Horseman (Netflix)

Pues sí, BoJack Horseman. Durante sus seis temporadas Raphael Bob-Waksberg y su equipo construyeron algo verdaderamente especial: una historia existencialista de animales antropomorfos y bromas a costa de Hollywood cuyo humor nos llevó a los rincones más oscuros de la psicología humana (o animal). Si no la has visto aún, no sabes lo que te pierdes. Y si la has visto, pocas cosas merece más la pena revisar.

¡Canta! (HBO Max)

Illumination ha construido su imperio animado a costa de fenómenos que desdeñaban críticas tibias a fuerza de pasión infantil y cifras descomunales en taquilla. Antes del fenómeno Super Mario Bros, e incorporándolo al lucrativo panteón que forman Gru y Los Minions, ¡Canta! nos mostró una adictiva sucesión de animales interpretando temazos. Fue aquí, por ejemplo, donde Taron Egerton cantó I’m Still Standing de Elton John previamente a Rocketman. Y luego hubo secuela.

Una joven prometedora (Amazon Prime Video)

Desde su estreno en 2020 la ópera prima de Emerald Fennell se las apañó para salir en todas las conversaciones, generando pasiones y enfados con la misma intensidad que acompañaba la memorable actuación de Carey Mulligan. Su examen de la cultura de la violación y su deconstrucción del rape revenge no ha perdido una mínima relevancia hoy día, como bien puedes comprobar viéndola ahora o saliendo a la calle.

Apolo 10 ½ (Netflix)

Volviendo a Netflix, Apolo 10 ½ sufrió la incomprensible negativa de la Academia de Hollywood a que aspirara a la nominación a Mejor película de animación: al parecer el rotoscopio no se considera como tal. Richard Linklater, por lo demás, es la tercera vez que lo utiliza en su carrera, y nunca lo ha hecho con tanta lucidez como en esta indagación memorística sobre dónde estaba él cuando el hombre pisó la luna.

