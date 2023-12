Lo próximo de Zack Snyder: un romance gay con Alejandro Magno que antes era una secuela de '300'

La ruptura entre Zack Snyder y Warner fue muy sonada, casi tanto como la de Christopher Nolan con el mismo estudio tiempo después. En el caso de Nolan eran posiciones enfrentadas con respecto al streaming, mientras que con Snyder era más complejo: una concatenación de sucesos trágicos y chocantes que habían conducido tanto a un fandom enfervorecido que inquietaba al estudio como al desquiciado experimento de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Ahora que él está en Netflix, las cosas parecen haberse tranquilizado.

Lo que no significa que los fans se hayan quedado callados (últimamente aseguran que sería genial que Netflix le produjera al amiguete nuevas películas de DC) ni que el cineasta haya pasado página. Hoy por hoy se encuentra vinculado a la saga que empezó con Ejército de los muertos (y que ya ha derivado en una secuela, El ejército de los ladrones, así como una producción animada en el limbo) y a una prometedora marca como Rebel Moon: la primera entrega de este ambicioso díptico de ciencia ficción épica se estrena en la plataforma el 22 de diciembre. Seguramente Snyder quiera algo más que una segunda parte, pero The Hollywood Reporter se hace eco de otro proyecto más que tiene entre manos.

Uno que nos retrotrae a sus últimos días en Warner, cuando ya pensaba en Ejército de los muertos y debía asumir que sus días superheroicos acababan. Entonces Snyder escribió lo que planteó al principio como spin-off de 300 (una de sus películas más aclamadas) y de su secuela 300: El origen de un imperio. Su título era Blood and Ashes (“Sangre y cenizas”), y la historia fue evolucionando: al final se desgajó de la saga de los espartanos y se convirtió en una suerte de drama romántico centrado en Alejandro Magno y en la relación con su mano derecha, Haphaestion.

Snyder lo escribió para Warner así que hubo de alejarse eventualmente del proyecto, pero ahora Stone Quarry (la productora que lidera con su pareja Deborah Snyder) ha recuperado los derechos. Así que es posible que Blood and Ashes sea producida finalmente por Netflix, y la idea de Snyder es mantenerla como un romance gay en el marco de batallas y conquistas sangrientas. “Hemos recuperado los derechos, así que podemos hacerla si queremos. No sé cuál es el mercado para una película increíblemente homoerótica, súper violenta y súper sexual. Pero quizá sea perfecta”, declara Snyder con su entusiasmo característico.

Blood and Ashes no es el único proyecto que se quedó por el camino con la marcha de Snyder a Netflix: también se había hecho con los derechos de Black Kiss, peculiar cómic de Howard Chaykin que quería convertir en serie. Pero esta no prosperó, y Snyder ha perdido finalmente los derechos de adaptación. “Nadie quería hacerla, era demasiado rara”. Quizá tenga más suerte con Blood and Ashes.

