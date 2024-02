¿Qué significa la famosa canción que suena al final de 'Priscilla'? La caída de Elvis Presley

Una de las señas del estilo particular de Sofia Coppola se encuentra en sus soundtracks. A la directora de Lost in Translation no solo le gusta poner en pie una banda sonora no original con elecciones muy pensadas, sino que en torno a estos pensamientos poco le importa que las canciones se ajusten al escenario temporal de lo que está contando. Fue algo notorio especialmente en María Antonieta, pero también es algo que destaca nada más empezar Priscilla: su última película. El biopic de la pareja de Elvis Presley, que aquí interpreta Cailee Spaeny, da comienzo con una escena introductoria en la que suenan los Ramones.

Particularmente Baby, I Love You, una balada punk que fue publicada en 1980. Es decir, que de ningún modo encaja con lo narrado por Priscilla, cuyos acontecimientos tienen lugar entre los años 60 y 1973, cuando se desarrolla el divorcio entre la protagonista y el Rey del Rock and Roll (interpretado por Jacob Elordi). Baby, I Love You no es la única transgresión, en el film suenan otras muchas canciones anacrónicas (como por ejemplo The Crystal Cat, un temazo de Dan Deacon lanzado en 2007). Pero conviene destacar una de ellas, I Will Always Love You, justo porque no es exactamente anacrónica, y porque tiene un significado más amplio que lo que deja traslucir en un primer momento Priscilla.

I Will Always Love You, interpretada por Dolly Parton, suena en la última escena de la película. Ocurre justo cuando Priscilla y Elvis se han divorciado, y ambienta los minutos finales del film mientras Priscilla, en su coche, abandona Graceland: esa jaula de oro donde ha permanecido encerrada durante años, controlada y manipulada por Elvis. Se puede entender la elección de este tema, en un primer momento, como una expresión melancólica de los sentimientos de Priscilla: su matrimonio con Elvis ha sido horrible hasta colapsar sin remisión, pero por otra parte Elvis sigue siendo Elvis. Un músico al que admirará para siempre. A quien, de un modo u otro y pese a su violencia, siempre amará.

Por qué 'I Will Always Love You'

Así que es una gran elección: refuerza emocionalmente el dolor del final de la película. Pero la inclusión de I Will Always Love You tiene un significado más profundo, al margen del ligero anacronismo que supone. Dolly Parton publicó I Will Always Love You en junio de 1974. Puesto que Priscilla y Elvis se separaron oficialmente en 1973, hay un año de desfase con el momento real en que Priscilla podría haber escuchado esa canción. Pero aquí viene lo interesante: Elvis y Priscilla ya conocían esa canción cuando se separaron. Elvis la había escuchado, de hecho, y se la había cantado a Priscilla lánguidamente durante su paso por los juzgados. Esto no es algún tipo de especulación, lo contó la propia Dolly Parton.

A ella se lo había confiado Priscilla, de hecho: la misma que escribió las memorias (Elvis y yo) en que se ha basado Coppola. “Hablé con Priscilla no hace mucho y me dijo ‘Elvis me la cantó cuando estábamos en la escalera del juzgado después de divorciarnos”, contó Parton en una entrevista con BBC 2 en septiembre del año pasado. “Le encantaba la canción y quería grabarla. Ya me habían llamado para ir al estudio y escuchar parte de la canción”.

En efecto, Elvis Presley quiso versionar I Will Always Love You. Canción, claro, que volvió a ser popularizada (quizá en su interpretación más famosa) por Whitney Houston para El guardaespaldas, décadas después en 1992. En 1973, cuando estaba a punto de divorciarse de Priscilla, la industria discográfica de EE.UU. ya era consciente del bombazo que se venía con I Will Always Love You. Elvis había escuchado a Parton interpretándola, y estaba determinado a hacer una versión él mismo. Lo dejó en manos de su despótico mánager, el Coronel Tom Parker.

Y Parker, a su vez, lo negoció con una Parton que, por supuesto, no era ni la mitad de famosa entonces que el Rey. Parton y Parker accedieron a que Elvis grabara I Will Always Love You en algún momento previo a que se consumara la separación con Priscilla. Pero algo ocurrió. “Una noche antes de que Elvis fuera a grabar la canción, el Coronel Tom Parker me llamó por teléfono y dijo ‘Bien sabes que no grabamos con Elvis a menos que tengamos los derechos de publicación con él. O al menos la mitad de los derechos de publicación”, explicó Parton.

La autora de Jolene se negó en redondo. Dejar los derechos habría impedido que ella misma pudiera grabar I Will Always Love You, y era consciente de que podía ser un hit. “No iba a dejar que el Coronel Tom Parker se hiciera con los derechos de la canción, aunque a Elvis le encantara”, prosigue la artista. “Tenía un número uno allí y pensé ‘esto es el copyright más importante en mi compañía editorial entera y no puedo hacerlo’. Él respondió: ‘Bueno, entonces no lo haremos”.

Así que ahí quedó todo. Elvis adoraba I Will Always Love You, hasta el punto de cantársela al oído a Priscilla, pero nunca pudo grabarla. Parton sí pudo hacerlo, y en el verano de 1974 (cuando Priscilla ya había abandonado Graceland con su hija Lisa Marie) tuvo un éxito monumental con ella. Su utilización posterior en Priscilla no parece casual, pues redunda el impacto simbólico de la escena: Elvis, por mucho poder que tuviera de su lado, nunca pudo “tener” I Will Always Love You. Del mismo modo que, por mucho poder que tuviera, no pudo retener a su lado para siempre a Priscilla. Una jugada muy ingeniosa por parte de Coppola, que además aprovecha para reivindicar el legado de Parton.

