La primera imagen oficial del remake de 'Blancanieves' aclara qué pasa con los enanos

Este verano el remake de Blancanieves se convirtió, de un momento a otro, en la película más controvertida de Disney que ni se había estrenado ni había mostrado tráiler siquiera. Poca gente se lo esperaba ya que es una revisión en acción real de un clásico animado Disney de tantas que lleva haciendo la Casa del Ratón en los últimos años para expoliar nostalgias y arrasar taquillas… pero Blancanieves (titulada originalmente Disney’s Snow White) picó. La razón fue en primer lugar elegir a Rachel Zegler, actriz latina que despuntó en West Side Story, como protagonista.

Se supone que Blancanieves tiene que tener la tez pálida, así que eso generó los correspondientes berrinches en Twitter alimentados por una foto del rodaje filtrada por Daily Mail. Esta mostraba a Zegler acompañada de varios intérpretes de distintos géneros, etnias y estaturas, que en teoría encarnaban a los enanitos del título. Parecían, vaya, enanitos “políticamente correctos” a rebufo de las críticas que figuras como Peter Dinklage le habían dirigido al mismo planteamiento, pero desde Disney se apresuraron a aclarar que no eran fotos oficiales, y que no se correspondían con cómo luciría finalmente la película.

Aún así el daño ya estaba hecho, y el vitriolo ha llegado a provocar que Daily Wire, conglomerado de ultraderecha estadounidense, produzca su propia versión no-woke de Blancanieves por título Snow White and the Evil Queen. Entretanto, la Casa del Ratón ha publicado por fin una imagen oficial, y ha quedado aclarado qué pasa con los enanitos. Y en efecto resulta que los actores de la imagen de Daily Mail eran dobles: los enanitos de la película estarán creados por CGI, utilizando la referencia de aquellos primeros intérpretes solo para un look más parecido al largometraje original de 1937.

No es que sea una buena noticia, pues los enanitos de esta imagen (de la que se han hecho eco medios como Entertainment Weekly) podrían lucir mejor, y hay quien los compara con gnomos de jardín. Además la imagen ha llegado en un momento pintoresco, pues ha coincidido con el retraso del estreno de la película. Blancanieves, dirigida por Marc Webb (el director de 500 días juntos y los Amazing Spider-Man) y teniendo como madrastra a Gal Gadot, iba a estrenarse el 22 de marzo de 2024.

Fotograma completo de 'Blancanieves' Disney/Entertainment Weekly

Ante el temor de que, por la huelga de actores de Hollywood, ninguna estrella pudiera promocionar la película, Disney ha retrasado el estreno todo un año, al 21 de marzo de 2025 (lo ha hecho junto al próximo lanzamiento de Pixar, Elio). Así que aún nos queda mucho tiempo para ver cómo luce en movimiento este remake, que por cierto cuenta con la particularidad de tener de coguionista (junto a Erin Cressida Wilson) nada menos que a… Greta Gerwig. En efecto, la directora y coguionista de Barbie, la película más taquillera de 2023. Que Disney no haya hecho ningún énfasis en esto es un misterio que tardará en aclararse.

