Primer vistazo al Batman de Michael Keaton en ‘The Flash’

Son días de mostrar trajes en DC. Ayer pudimos ver el primer teaser de ¡Shazam! Fury of the Gods, aunque llamarlo teaser sería mucho decir: se reducía a varios detalles del traje de Zachary Levi vistos en penumbra, y culminados con el propio actor pidiendo que encendieran la luz. También es algo escueto el avance que ahora nos llega de The Flash, la película que dirige Andy Muschietti y que supondrá la primera aventura del Barry Allen de Ezra Miller en solitario, luego de sus apariciones en Batman v Superman y Liga de la Justicia. El héroe de DC se topará con varios personajes conocidos durante su andadura, y uno de ellos es el protagonista de la imagen publicada por Muschietti en Instagram.

Dicha imagen hace referencia al Batman que encarnará Michael Keaton, a quien conocimos en las películas dirigidas por Tim Burton. En ella vemos el logo de su uniforme manteniendo el brillante amarillo que poseía en Batman y Batman vuelve, pero manchado por gotas de sangre. Tal parece que este Batman (perteneciente a un universo paralelo al que acabará llegando Barry) tendrá que mancharse las manos a lo largo de The Flash, acaso topándose en su camino con el Batman que interpreta Ben Affleck dentro de la actual continuidad de DC.

The Flash narra cómo Barry decide emplear su supervelocidad para tratar de evitar el asesinato de su madre (Maribel Verdú) y así conseguir que su padre (Ron Livingston) salga de prisión. Este viaje en el tiempo provocará un desbarajuste multivérsico que permitirá la aparición de estos dos Caballeros Oscuros paralelamente a la de una Supergirl con los rasgos de Sasha Calle. The Flash también cuenta en su reparto con Kiersey Clemons en el papel de Iris West, aparecida por primera vez en La Liga de la Justicia de Zack Snyder.

Su estreno está fijado para el 4 de noviembre de 2022.