¿Es esa la Mansión Wayne? Primeras imágenes del rodaje de ‘The Flash’

El pasado 18 de abril comenzó por fin el rodaje de The Flash. Tras varios retrasos y directores que se entendían del proyecto, Andy Muschietti se hizo con las riendas y se propuso adaptar uno de los arcos más icónicos (y complejos) de los cómics: The Flashpoint Paradox. La película de The Flash que trae de vuelta a Ezra Miller tras Batman v Superman: El amanecer de la Justicia y Liga de la Justicia se ajustará a esta trama, motivando que su veloz personaje viaje en el tiempo intentando impedir el asesinato de su madre (el mismo que ha provocado el ingreso en prisión de su padre). Naturalmente, este viaje espaciotemporal generará graves estropicios en la línea cronológica de su universo.

De hecho, acabará facilitando que Barry Allen se encuentre con una nueva versión de Supergirl a cargo de Sasha Calle y, sobre todo, con dos encarnaciones distintas de Batman. Una es la que ya conoce: el Bruce Wayne que ha interpretado Ben Affleck hasta La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Pero otra lleva sin aparecer en pantalla desde hace décadas, y es la que interpretó Michael Keaton en Batman y Batman vuelve, ambas dirigidas por Tim Burton. El regreso de Keaton a su personaje es uno de los grandes alicientes de The Flash, y es gracias a él precisamente por lo que unas anecdóticas imágenes del rodaje han causado tanto revuelo entre el fandom.

😱Primeras imágenes del set de rodaje de #TheFlash en la mansión Wayne del #Batman de Keaton!! pic.twitter.com/oj2GomcjDA — CRÓNICAS ATLANTIS (@DCAtlantis) April 30, 2021

En dichas imágenes podemos observar lo que a todas luces es la Mansión Wayne… pero no la que vimos en las aproximaciones de Zack Snyder, sino en las películas de Burton. Esto es, aquélla que se sirve de las instalaciones de Knebworth House al norte de Londres, las mismas que fueron empleadas para los exteriores de Batman y Batman vuelve. Que Muschietti quiera recurrir a exactamente los mismos escenarios de las películas de Keaton es una buena muestra de la fidelidad que guardará al legado cinematográfico del personaje, y de su capacidad para espolear toda nuestra nostalgia.

Además de Calle, Keaton, Affleck y el propio Miller, en The Flash también encontraremos a Ron Livingston y Maribel Verdú como Henry y Nora Allen, padres de Barry, y volveremos a ver a Kiersey Clemons como Iris West tras su reciente aparición en La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Si todo va bien, The Flash llegaría a los cines el 4 de noviembre de 2022.