Primer vistazo a Leslie Grace con el uniforme de Batgirl

La entente Warner-DC tiene perfilado todo un calendario de grandes estrenos para los próximos años, entre los que destacan las secuelas de Aquaman y ¡Shazam! o The Flash, por no hablar del debut de Robert Pattinson en The Batman. Al margen de estos mastodontes, sin embargo, el estudio prepara otros proyectos destinados directamente al streaming, a HBO Max, que igualmente nutrirán una continuidad a la que saltarán personajes como Black Canary (que, interpretada por Jurnee Smollet desde Aves de presa, protagonizará un telefilm a cargo de Misha Green) o, tras muchos obstáculos, Batgirl.

Inicialmente a cargo de Joss Whedon, la Batgirl definitiva está dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah (responsables de Bad Boys for Life y de la futura serie de la competencia Ms. Marvel) y ha fichado como protagonista a Leslie Grace, a quien pudimos ver con un papel principal En un barrio de Nueva York. En los últimos días se han filtrado varias imágenes del set en Glasgow, pero ahora la propia Grace se ha decidido a publicar una foto en su perfil de Instagram donde aparece con el uniforme de faena. Y una cita correspondiente al cómic Batgirl, año uno.

“Utiliza sus expectativas en su contra. Esa será su debilidad, no la mía. Que todos me subestimen… y cuando bajen la guardia y estén tranquilos, permítanme patearles el trasero”. El uniforme de Grace, que interpreta a Barbara Gordon, está teniendo una gran recepción en redes sociales gracias a su fidelidad a los cómics clásicos, siendo por lo demás la única imagen oficial de Batgirl de las que disponemos. Anteriormente pudimos ver a Grace sin el traje y un llamativo mural donde aparece el Batman de Michael Keaton (que, al igual que pasará en la futura The Flash, aquí retoma el personaje tras su experiencia con Tim Burton) y un Robin cuya identidad aún está por concretarse.

La presencia de Keaton implica, por lo demás, que Batgirl formará parte de la enrevesada línea temporal que el Flash de Ezra Miller tratará de acotar en la película correspondiente (prevista para este 4 de noviembre). Pero podría ser más complejo, ya que está confirmado igualmente que el comisario Gordon de Batgirl (es decir, el padre de la heroína) estará interpretado por el mismo J.K. Simmons al que vimos en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, a priori perteneciente a otra continuidad.

A la espera de que se aclare todo este estropicio, podemos alegrarnos de lo bien que le sienta el traje a Grace, y de que la película (escrita por Christina Hodson, guionista de Aves de presa) cuente en su reparto con alguien al que queremos tanto como Brendan Fraser, designado para interpretar al villano Firefly. HBO Max aún no ha confirmado fecha de estreno para Batgirl.

