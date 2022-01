Michael Keaton explica por qué dejó Batman después de las dos películas con Tim Burton

En un principio Michael Keaton también debía encarnar al justiciero de Gotham después de Batman vuelve de 1992, la segunda película dirigida por Tim Burton. El proyecto recayó en manos del tristemente fallecido, en junio de 2020, Joel Schumacher con el objetivo, por parte de Warner, de darle un aire menos gótico y siniestro a las nuevas entregas del hombre murciélago, pues los ejecutivos de los estudios creían que un tono tenebroso o más solemne podría afectar a la taquilla.

La tercera entrega, cómo muy bien conocen los fans, fue Batman Forever en 1995, y en ella ya no estuvo Keaton sino que fue reemplazado por Val Kilmer. Sin embargo, ¿por qué Michael Keaton no quiso proseguir con el personaje? Según ha explicado el mismo actor en unas declaraciones a In the Envelope: The Actor’s Podcast, la razón estaría en las consabidas diferencias creativas.

Por una parte, el actor estaba sobre todo interesado en el personaje de Bruce Wayne y no tanto en el de su alter ego superheroico. "Aunque nunca hable de ello, este era el secreto. Todos decían Batman, Batman, Batman hace esto. Y yo pensaba estáis equivocados. Se trata de Bruce Wayne. ¿Habéis pensado qué tipo de persona hace eso? ¿quién se convierto en eso? ¿qué tipo de persona", ha argumentado Keaton. De manera que tampoco empezaba a gustarle la visión y el tratamiento que ofrecerían las nuevas películas.

"Una de las razones por las que no podía hacerla -y ya sabes, (Schumacher) era un hombre bastante agradable. Ha fallecido, así que no hablaría mal de él, aunque estuviera vivo-, después de más de un par de reuniones en las que rechacé seguir intentando racionalizar el cómo hacerlo, y con la esperanza de que cambiara, es que no quería ir en esa dirección. Y no iba a ceder". Incluso, según la versión de Keaton, el mismo Schumacher le dijo que no entendía por qué todo tenía que ser tan oscuro y tan triste. "Y yo le contesté: ‘Espera un momento, ¿sabes cómo llegó este tipo a ser Batman? Has leído… Quiero decir, es bastante simple".

Y allí terminó su andadura en Gotham City. Y, lamentablemente, no le faltaría razón. Las dos películas de Schumacher, Batman Forever y Batman y Robin, más coloristas, más kitsch, más incluso autoparódicas, son las dos peor valoradas de toda la saga.

Pero, 30 años después, Michael Keaton ha vuelto a retomar el personaje, sea focalizado en Batman o en Bruce Wayne, en la aventura en solitario de The Flash que se estrenará el 4 de noviembre y también, en un rol secundario, en la película de Catwoman que se lanzaría directamente en la plataforma de HBO Max.

