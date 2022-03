Primer vistazo a Evan Rachel Wood como Madonna en 'Weird: The Al Yankovic Story'

Cantante, músico, cómico especializado en parodias y mucho más. Weird Al' Yankovic es ante todo una institución en el ámbito del humor norteamericano, de manera que era de prever que también se realizara una película sobre su vida y arte. Y el biopic titulado Weird: The Al Yankovic Story le llega no solo en vida, a sus 62 años, sino que él mismo ejerce como uno de los productores junto a la web Funny Or Die! y es coautor del guion.

El actor que ha aceptado el reto de hacer de Yankovic es un Daniel Radcliffe del que hace unos días nos llegaba la primera imagen oficial de su caracterización, ataviado con una camisa hawaiana y acordeón en mano.

En el terreno del humor, Yankovic ha parodiado grandes éxitos de artistas y grupos de la talla de Michael Jackson con Eat It o Fat (en referencia a los temas Beat It y Bad), Nirvana, Lady Gaga, Green Day o Madonna. Precisamente de esta última rehizo su Like a Virgin titulándola Like a Surgeon en una parodia que contó con la bendición de la misma cantante.

Por supuesto, Madonna también aparecerá en la película, pero tratándose de su versión joven de a mediados de los años 80 la actriz contratada para darle vida ha sido Evan Rachel Wood. Y en esta producción impulsada por Roku Channel, que también posee su propia plataforma de streaming, podemos sumar a la imagen de Daniel Radcliffe otra de la estrella de la serie Westworld caracterizada como la celebérrima e icónica diva del pop.

Evan Rachel Wood como Madonna Roku Channel

Tras las cámaras estará Eric Appel, especializado en la dirección de episodios para series muy diversas, y el otro guionista de la película junto a Yankovic. Entre las novedades del reparto destacar además que se han añadido Rainn Wilson (de las series Utopía o The Office) para interpretar al legendario presentador de radio Dr. Demento, mientras que Toby Huss y Julianne Nicholson encarnarán a Nick y Mary, los padres del protagonista.

Todavía sin fecha de estreno concretada, se espera que el largometraje se estrene a finales de año en el servicio de contenidos digitales de Roku.

Y ya que Yankovic tendrá su biopic orquestado por él mismo, Madonna tampoco va a ser menos. La actriz y cantante también hace tiempo que desea poner en marcha su biopic oficial del que sería productora y, naturalmente, escribiría el guion con el apoyo de Diablo Cody (la oscarizada guionista de Juno).

