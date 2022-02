Primera foto de 'Weird': Daniel Radcliffe se transforma en el rey de las parodias musicales (y con acordeón)

Las modas musicales vienen y van, pero (al menos en el mundo anglosajón), 'Weird Al' Yankovic permanece. El amor del público por este músico y comediante, famoso por sus parodias de canciones de éxito, parece inextinguible, y Daniel Radcliffe ha aceptado una tarea compleja cuanto menos al encarnarle en el biopic Weird.

Ahora bien: tratándose de una película escrita y producida por el propio Yankovic, junto a la web Funny Or Die!, la fiabilidad de Weird parece cuestionable. De momento, aquí tenemos la primera foto de la cinta, que se estrenará en la plataforma Roku, para saber que Radcliffe ha clavado el look del protagonista.

Daniel Radcliffe como Al Yankovic en 'Weird'. Roku

"Llevar la camisa hawaiana es una responsabilidad enorme que no me tomo a la ligera", explica Radcliffe acerca del papel. Y añade que es un honor ofrecer "la verdadera historia de la vida depravada y escandalosa de Weird Al". Esto último apunta por dónde van a ir los tiros, ya que, en la vida real, Yankovic es conocido por todo lo contrario.

Desde 1980, 'Weird Al' Yankovic ha gozado de una fama arrolladora gracias a parodias que no han respetado ni a Michael Jackson (Eat It), Madonna (Like A Surgeon), Queen (Another One Rides the Bus) y Miley Cyrus (Party In The CIA), entre muchísimos otros grupos y solistas. Esta será la segunda vez que el artista se involucre en una película desde UHF (1984).