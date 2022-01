¿Ha encontrado Madonna a la actriz perfecta para su biopic?

El mundo conoció a Julia Fox en Diamantes en bruto. La aclamada película de Joshua y Ben Safdie nos presentó a la actriz como Julia de Fiore, pareja del personaje de Adam Sandler, y acaparó parte de los focos a cuenta de su enérgica interpretación, que le haría obtener el premio revelación en los Gotham Awards. En meses posteriores Fox no dejó de trabajar, interviniendo en otro film de grandes críticas como PVT CHAT y, el año pasado, contando con un pequeño pero jugoso papel en Sin movimientos bruscos, el noir de Steven Soderbergh encabezado por Don Cheadle y Benicio del Toro que puedes ver en HBO Max.

La fama le llegaba a Fox cuando ya había montado una firma de moda, y en las últimas semanas ha vuelto a saltar al candelero a cuenta de su noviazgo con Kanye West. Oficialmente es una celebridad, y más ahora que ha asistido a una fiesta del exclusivo club West Hollywood Delilah de Los Ángeles en la mejor compañía. En el perfil de Instagram de Madonna podemos comprobar, así, que la estrella del pop salió de fiesta con Julia Fox en compañía de West, el exboxeador Floyd Mayweather y el deportista Antonio Brown, entre otras celebridades. Pero lo más interesante de la reunión es lo que apuntaba Madonna en el encabezado de la publicación, compuesta por fotos realizadas por Richard Gomes.

“He ido a cenar con Julia para hablar de mi película y otros amigos se han pasado por aquí…”. Madonna ha contactado con Fox para “hablar de una película”, lo cual ha precipitado la rumorología. ¿A qué película se refiere Madonna? Puede que a su biopic: ese film sobre su vida que la autora de Like a Virgin lleva preparando desde 2020. Fue entonces cuando nos enteramos de que la misma Madonna quería dirigir la película (ya se había puesto tras las cámaras en proyectos como Filth and Wisdom o Wallis y Eduardo: El romance del siglo), y que en su esfuerzo se había rodeado de profesionales muy reseñables.

Por un lado, Madonna escribiría el guion de su propia vida junto a nada menos que Diablo Cody, responsable del libreto de Juno, Jennifer’s Body o Young Adult. Por otro, que Universal estaba interesada en financiarle la película, y que una productora tan influyente como Amy Pascal (responsable, entre otras muchas cabeceras, de la reciente trilogía de Spider-Man) también estaba dispuesta a participar. Incluso se dejó caer un título para la película: Live to Tell, tomando el nombre de una canción perteneciente a su disco Blue True.

Esto es todo lo que sabíamos hasta ahora, y desde luego no es que sepamos algo más luego de la animada fiesta de Los Ángeles. No obstante, sus trabajos con los Safdie y Soderbergh diagnostican que la carrera de Fox está en alza, y tampoco sería descabellado que de su estrecho vínculo con el famoseo se concretara el trabajo que sin duda le consagraría. Esto es, ¿interpretará a Madonna en Live to Tell? ¿O la cantante le ha reservado otro papel? Esperamos descubrirlo pronto.

