Primer avance y fecha de estreno (directa a streaming) de la nueva ‘Paranormal Activity’

Llevamos oyendo hablar de una nueva entrega de Paranormal Activity desde 2019. Era de esperar que una franquicia de estas características no supusiera un gran esfuerzo para el estudio, más allá del compromiso de sus responsables por lanzar una “remodelación inesperada”, que disminuyera el acostumbrado empleo del found footage. Sin embargo, la que sería la séptima entrega de la saga iniciada en 2007 pronto sufrió las consecuencias del coronavirus, prolongándose su rodaje varios meses hasta que, por lo que parece, ha podido concluir felizmente. Paramount fijó entonces su estreno para el 4 de marzo de 2022, pero ha habido un drástico cambio de planes.

Hace unos días repasábamos, al hilo del enfado de Tom Cruise, el aparente cambio de estrategia que Paramount está efectuando sobre su producción. El COVID-19 ha empujado a la major, como a muchos otros agentes de Hollywood, a una situación muy sensible donde lo más seguro frente a los públicos decrecientes y los cines sin aforo completo aparenta ser el streaming. De ahí que se esté barajando desarrollar cada vez más proyectos destinados directamente a Paramount+ (una plataforma de streaming aún muy joven y sin demasiados suscriptores que no tiene fecha de llegada en España), y reducir el flujo de blockbusters. Paranormal Activity: Next of Kin ha terminado enmarcándose de lleno en esta estrategia.

Así, la nueva entrega de la saga ha adelantado su estreno a este 29 de octubre, justo a tiempo para Halloween, y no pasará por cines: se incorporará directamente al catálogo de Paramount+. Paralelamente a hacer el anuncio, el estudio ha presentado un primer teaser en redes sociales, en formato cuadrado y con el mensaje “este Halloween, la actividad renace”. Paranormal Activity: Next of Kin, que como consecuencia a estos cambios no tenemos ni idea de cómo podremos verla en España, está protagonizada por Emily Bader, Roland Buck II y Dan Lippert, contando con William Eubank (Underwater) a la dirección y con el prolífico Christopher Landon escribiendo.

Landon ya se encargó de dirigir la quinta entrega de la franquicia, Paranormal Activity: Los señalados, y en los últimos años ha encandilado a los fans del género con el díptico Feliz día de tu muerte y la más reciente Este cuerpo me sienta de muerte. Next of Kin viene financiada por Jason Blum a través de Blumhouse Productions y por Oren Peli, creador de la marca. Puedes ver el teaser (que efectivamente apenas muestra found footage dentro de una interesante ambientación rural) bajo estas líneas.

