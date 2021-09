Tom Cruise no está contento con las condiciones de estreno de ‘Misión Imposible 7’

Las cosas están cambiando en Hollywood. La crisis del coronavirus ha precipitado en primer lugar varias estrategias cortoplacistas, y en segundo, cuando la situación se ha estancado, una voluntad de las majors por aprovechar la situación para centrarse en el modelo streaming: el gran beneficiado de la pandemia. En este sentido resulta sintomático lo ocurrido con Disney una vez Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos ha demostrado que la gente sigue interesada en volver a las salas: se ha apartado del modelo híbrido con Disney+, sí, pero lo ha hecho para darle a todos los estrenos de lo que queda de 2021 una ventana de 45 días (30 en el caso de Encanto). Una disminución del tiempo en cines tradicionales que está encontrando mucho pábulo en Hollywood.

Sin ir más lejos Christopher Nolan, en su ruidosa marcha de Warner a Universal luego de lo ocurrido con Tenet y sus críticas al modelo de HBO Max, ha exigido a sus nuevos socios que su próxima película se estrene sin competencia reseñable en cartelera y contando con 110 días de exclusividad antes de que pueda saltar a otra ventana. El director de Dunkerque, en efecto, está utilizando todo su poder para plantar cara al streaming, pero su posición es bastante excepcional dentro de la industria. Ni siquiera alguien como Tom Cruise, considerado por muchos la última gran estrella de Hollywood, puede emularla.

Ya le gustaría. Según se puede leer en un reciente análisis de Kim Masters para The Hollywood Reporter, Cruise no está nada contento con el panorama. El actor concluyó recientemente el complicadísimo rodaje de Misión Imposible 7 (después de varias suspensiones por coronavirus y de que le robaran el coche, entre otras inclemencias), y ahora trata de sobrellevar que la película de Christopher McQuarrie vaya a exhibirse en la ventana reducida de 45 días, luego de pelear arduamente por que tuviera un estreno exclusivo lejos de Paramount+. La plataforma de streaming de Viacom CBS es aún muy joven y apenas tiene suscriptores para plantar cara a Disney+, Netflix, Amazon o HBO Max, pero sus líderes quieren que esto cambie paulatinamente.

¿Cómo? A tenor de las revelaciones de Masters, produciendo más contenido específicamente destinado al servicio, lo que derivaría en una afluencia cada vez menor de blockbusters en beneficio de títulos de bajo presupuesto. En un futuro inmediato, además de la llegada a cines de Misión Imposible 7 el 30 de septiembre de 2022, la major tiene previsto el estreno de Misión Imposible 8 para el 7 de julio de 2023 (que inicialmente iba a rodarse de forma consecutiva a la anterior entrega, pero la pandemia lo imposibilitó) y el de Top Gun: Maverick nuevamente con Cruise a bordo y tras múltiples retrasos (27 de mayo de 2022).

También se divisan films prometedores como lo nuevo de Damien Chazelle (Babylon, que conocerá un estreno internacional el 6 de enero de 2023), la secuela de Sonic, la película y la comedia con Channing Tatum y Sandra Bullock The Lost City of D. Todas ellas con destino al cine, pero Paramount se estaría planteando modelos alternativos de exhibición, para rabia de un Cruise que aún no ha querido pronunciarse públicamente. Sumando el hipotético vuelque de Paramount al streaming a la absorción de Fox a manos de Disney o la posible transformación de MGM en un sello de Amazon Prime, parece evidente que dentro de poco nos encontraremos con un Hollywood muy distinto.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.