El presentador de los Globos de Oro 2024 reconoce su fracaso: "Fue un trabajo muy duro"

Presentar una gala de premios es uno de los trabajos más arriesgados de Hollywood, como bien se sabe en la industria. En el mejor de los casos, pasas desapercibido; en el peor (y más habitual), tu desempeño es despellejado por todo el mundo. Esto último le ha pasado a Jo Koy, presentador de los Globos de Oro este fin de semana, que ha recibido palos por todos partes.

Y la verdad es que no sin razón, ya que sus labores de presentación se intuían fatales desde que apareció en el escenario del hotel Berverly Hilton de Los Ángeles. Las reacciones de las estrellas ante su monólogo inicial fueron un poema, con la mayoría de las bromas pasando sin pena ni gloria y multitud de chistes ante los que no se reía nadie.

Su monólogo corre el riesgo de hacértelo pasar realmente mal con grandes dosis de vergüenza ajena, así que considera que te lo hemos advertido si le das PLAY al siguiente vídeo:

Además, el presentador cometió el terrible error de culpar a los guionistas de la gala al darse cuenta de lo mal que estaban saliendo las cosas. "Me dieron este trabajo hace diez días. ¿Queréis un monólogo perfecto?", dijo sobre el escenario. "Algunos de estos chistes los he escrito yo y otros son de otra gente; os estáis riendo con los míos".

Eso ha colocado a Koy en una situación harto incómoda dentro de la industria, aunque a juzgar por sus declaraciones en el programa Good Morning America no parece importarle mucho aunque reconoce su fracaso y que no estuvo a la altura de la situación.

"Fue un trabajo muy duro, no voy a mentir. Quería darle un poco de mi toque personal, pero me quedé corto. Eso es todo", ha comentado el cómico. "Me lo pasé bien. Siempre lo recordaré. Es un público muy difícil. Mentiría si dijese que no me dolió. Presentar es un trabajo duro; yo soy cómico de stand-up pero el puesto de presentador es muy diferente".

En sus declaraciones, Koy reincide en repartir las culpas con los guionistas de la gala. "Yo fui ahí y dije lo que habían escrito", asegura. "Tuvimos diez días para escribir el monólogo, fue muy intensivo. Me siento mal, pero al menos puedo decir que aun así me gustó lo que hice".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.