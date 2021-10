¿Prepara Chloé Zhao una película de 'Star Wars' tras 'Eternals'?

Tras cubrirse de prestigio en los Oscar con Nomadland, Chloé Zhao prepara su salto al cine de superhéroes en Eternals, de la mano de Marvel. Pero el futuro de la directora podría ir más allá. Concretamente, a la Galaxia Muy, Muy Lejana, según los rumores que le adjudican una futura película de Star Wars.

En una entrevista con Empire, vía The Playlist, Zhao se ha mostrado cautelosa a la hora de hablar del tema. "Tengo que tener mucho cuidado con lo que digo", señala. Y concluye: "Digamos que es un mundo al que tengo mucho respeto porque ha sido una parte muy importante de mi vida".

Lo cierto es que varios indicios apuntan a que la cineasta prepara un proyecto de alto secreto, y alto presupuesto, sobre el que apenas se tienen pistas. Greg Frasier, el director de fotografía de Dune, The Mandalorian y Rogue One, fue el primero en hacer saltar la liebre, publicando un post en Instagram que borró poco después.

#Dune cinematographer Greig Fraser teases secret project with Academy Award-winning director Chloé Zhao. pic.twitter.com/RWi42HlDqo — Film Updates (@FilmUpdates) July 4, 2021

Los 'warsies' del mundo harían bien en no echar las campanas al vuelo, pese a todo. El siguiente proyecto de Zhao será una versión de Drácula reimaginada como "un western de ciencia-ficción" para Universal, así que esta podría ser su película misteriosa.

Asimismo, otras especulaciones apuntan a que Greg Frasier podría haber sustituido a Ben Davies, director de fotografía de Eternals, para el rodaje de su escena postcréditos.

Aun así, como ella misma indica, Chloé Zhao es fan de la saga galáctica, de modo que su ambigua respuesta podría apuntar a una futura implicación en la misma. Por otra parte, esta no tiene por qué ser necesariamente un largometraje, sino tal vez la dirección de un capítulo en alguna de sus series: tanto la tercera temporada de The Mandalorian como Obi-Wan Kenobi, The Book of Boba Fett o Andor podrían beneficiarse de su talento.