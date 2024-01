Premios BAFTA 2024: las nominaciones de la Academia Británica de Cine, en directo

Los Premios BAFTA 2024 anuncian hoy las nominaciones de su 77 edición, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 18 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, en una ceremonia que será presentada por David Tennant.

Naomi Ackie (Master of None) y Kingsley Ben-Adir (Barbie) son los actores encargados de dar a conocer los nombres de los candidatos a la preciada estatuilla de los galardones de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Puedes seguir la retransmisión en directo en el siguiente vídeo.

Oppenheimer, Barbie, Pobres criaturas, Los asesinos de la luna o Saltburn son algunos de los títulos que se espera que puedan optar a varios galardones, en la línea de lo que estamos viendo durante esta temporada de premios en la que el filme de Christopher Nolan ya se ha anotado victorias en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.

Una categoría cuya composición ya conocemos es la de Estrella en alza, que se elige por voto del público en vez de los académicos. Las futuras grandes estrellas que despuntado este año nominadas en esta edición son Phoebe Dynevor (Juego limpio), Ayo Edebiri (The Bear), Jacob Elordi (Saltburn), Mia McKenna-Bruce (How to Have Sex) y Sophie Wilde (Háblame).

A continuación puedes consultar el listado completo de nominados a los Premios BAFTA 2024.

Mejor película

Mejor dirección

Mejor actriz protagonista

Mejor actor protagonista

Mejor actriz de reparto

Mejor actor de reparto

Mejor película británica

Mejor película de animación

Mejor película de habla no inglesa

Mejor película documental

Mejor guion original

Mejor guion adaptado

Mejor fotografía

Mejor montaje

Mejor banda sonora original

Mejor sonido

Mejor casting

Mejor diseño de vestuario

Mejor maquillaje y peluquería

Mejor diseño de producción

Mejores efectos visuales

Mejor corto británico

Mejor corto británico de animación

Revelación británica

Estrella en alza [voto del público]

Phoebe Dynevor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia McKenna-Bruce

Sophie Wilde

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.