Llega a los cines una nueva película de la saga Posesión infernal (Evil Dead en su título original en inglés). Se trata de la quinta entrega del universo que ya cuenta con una trilogía original repleta de desmembramientos y humor negro (Posesión infernal, Terroríficamente muertos y El ejército de las tinieblas), una revisión de la cinta original con un tono más adulto llamada Evil Dead estrenada en 2013 y la serie Ash vs Evil Dead, que también mezcla comedia con vómitos y sangre.

Posesión infernal: El despertar representa, de nuevo, una historia aislada y adulta, pero con los elementos clásicos de la saga, incluyendo su fórmula despreocupada y su amor por el slasher.

'Posesión infernal: El despertar' crítica

Valoración: 'Posesión infernal: El despertar'

No existe el clásico conocido por todos. En uno de los vídeos más disfrutables del internet reciente, varios actores y actrices confesaban grandes obras del séptimo arte a las que nunca se hubiesen enfrentado. Igual que ocurría con Adam Driver (que no había visto Psicosis) o Zazie Beet (que no había visto El padrino -aunque lo más gracioso es como Armie Hammer, confeso caníbal sexual, reaccionaba con indignación a ese titular-), puede que esta crítica llegue a alguien que no esté familiarizado con la saga Posesión infernal. ¿Debe esa persona ponerse al día? Sí y no.

Posesión infernal: El despertar es retorcida, asfixiante y divertidísima. Para el espectador que conozca al menos la original, le ofrecerá un grado más de disfrute. Ver el clásico de 1981 permitirá entender el peso que conlleva el descubrimiento del libro o la aparición de los vinilos.

También ayudará a la hora de ofrecer capas a los vómitos exagerados, la sangre a borbotones en la cara de un protagonista, el desmembramiento o el disparo de una escopeta. El que haya visto la cinta primigenia no solo será capaz de dejarse llevar por el ritmo frenético, sino que podrá comparar decisiones visuales o de guion con aquella, en un disfrutable juego entre décadas, presupuestos e inquietudes.

No obstante, incluso para el público más nuevo, la libertad y contundencia en elementos como el tratamiento sonoro (la secuencia de arranque es, desde ya, de lo mejor de 2023) mezclados con el finísimo humor negro, les enamorarán sin remedio.

En su premisa hay una crueldad (el hecho de que, como novedad, los afectados por el demonio no sean colegas, sino una familia) que la película reescribe una y otra vez, sin pudor, haciendo que cualquiera se estremezca de placer culpable en su butaca. Hay pocas películas capaces de hacer sentir pena y euforia al mismo tiempo, amor por un personaje y ganas de que su cabeza explote, pánico y carcajada. Esta es una de ellas.

'Posesión infernal: El despertar' sinopsis

Ellie (Alyssa Sutherland) no está pasando una buena racha. Madre de tres niños (una adolescente inquieta, un joven DJ y una niña obsesionada con fantasmas), su marido los ha abandonado y el edificio en el que viven, una antigüedad en ruinas, va a ser demolido. Además, recibe por sorpresa la visita de su hermana Beth (Lily Sullivan), la pequeña, siempre irresponsable y con una vida que se parece mucho al caos.

Por si fuera poco, un terremoto sacude Los Ángeles y deja al descubierto una cripta secreta en el fondo de su garaje. Sus hijos rescatan un libro de la tumba, cuyas páginas escritas con sangre provocarán que Ellie se transforme en algo diabólico. Lo que parecía un fin de semana de reencuentros se ha convertido en una lucha por la supervivencia.

'Posesión infernal: El despertar' fecha de estreno y duración

Posesión infernal: El despertar se estrena en los cines de España el 21 de abril de 2023. La película tiene una duración de 97 minutos.

'Posesión infernal: El despertar' director

Lee Cronin es un director de cine irlandés. Nacido en 2014 en Dublín, su carrera cinematográfica se compone de numerosos cortos premiados internacionalmente (como Ghost Train, de 2014) y de la película de terror Bosque maldito, de 2019.

Fue este título el que llamó la atención de Sam Raimi, quien lo eligió para escribir y dirigir una nueva pieza de la saga -Raimi y Bruce Campbell son productores ejecutivos-. Cronin también ha dirigido un episodio de la serie 50 States of Fright, producida por Raimi.

'Posesión infernal: El despertar' reparto

Alyssa Sutherland (El diablo viste de prada, Vikings) y Lily Sullivan (El misterio de Hanging Rock) encabezan el reparto de Posesión infernal: El despertar.

Completan el mismo los actores Morgan Davies, Nell Fisher, Gabrielle Echols, Jayden Daniels, Billy Reynolds-McCarthy, Tai Wano, Anna-Maree Thomas, Mirabai Pease y Richard Crouchley.

