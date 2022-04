Por si te marchaste rápido: así es la escena postcréditos de ‘Sonic 2, la película’

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE SONIC 2, LA PELÍCULA]

Sonic 2: La película debe competir en cartelera con Morbius. A favor cuenta con unas críticas notoriamente mejores (el vampiro de Jared Leto ha sido absolutamente masacrado por la prensa) y con el buen sabor de boca que dejó la película anterior, estrenada en vísperas de la pandemia y funcionando muy bien en taquilla. Esto ocurre, sin embargo, en España, pues en su país de origen Sonic 2 no llega hasta este 8 de abril, y será entonces cuando Paramount Pictures empiece a sopesar opciones de desarrollar oficialmente una tercera entrega. Jim Carrey ha anunciado su retirada, pero parece divertirse tanto encarnando al villano, el Dr. Robotnik, que seguro que llegado el momento se lo piensa mejor.

En lo que se refiere a la película en sí, como mandan los cánones, que no haya Sonic 3 confirmado no la libra de tener escena postcréditos que la insinúe. Por suerte no se trata de algo tan desconcertante como las dos escenas que cierran a su rival Morbius, sino que Sonic 2 se limita a hacer lo básico: introducir un nuevo personaje que pueda aparecer en la siguiente entrega. La película de Jeff Fowler concluye con la derrota del gigantesco robot pilotado por Carrey y con la decisión de Sonic, Tails y Knuckles (su enemigo hasta minutos antes) de formar equipo. La familia de Sonic se amplía, al fin tiene amigos no-humanos con los que jugar, y todo parece ir como la seda.

Pero claro, hay nuevos problemas en camino. Luego de la secuencia de créditos principal, nos encontramos con un grupo de agentes analizando los restos del robot siniestrado. Tratando de borrar el disco duro de Robotnik se encuentran entonces con un archivo de 50 años de antigüedad, que les remite a un misterioso laboratorio donde se desarrollaba algo llamado “Proyecto Shadow”. Es ahí donde descubrimos, dentro de una cápsula, a un erizo similar a Sonic pero de cabello oscuro; según se acerca la cámara a sus ojos, vemos que estos relampaguean de electricidad, esperando a entrar en combate con el protagonista de la franquicia. Evidentemente, se trata de Shadow.

Shadow el Erizo

Y, ¿quién es Shadow? Pues un experimento desarrollado por el abuelo de Robotnik (al menos en los juegos, quizá la cosa cambie en el cine) que tiene los mismos poderes de Sonic y es capaz de rivalizar su velocidad. Un enemigo muy duro de pelar, que en originalmente debutó en Sonic Adventure 2, publicado en 2001. La familia sónica se amplía, y ante las grandes posibilidades de que Shadow sea el villano principal de Sonic 3 (en caso de que la taquilla acompañe y sea confirmada) solo cabe preguntarse cuándo veremos a Amy Rose, otro personaje fundamental de la saga.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.