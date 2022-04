Jim Carrey anuncia su retirada (pero pone una condición para volver)

Nadie duda que la mejor época de Jim Carrey pasó hace tiempo, pero le sigue poniendo tantas ganas a todo lo que hace que es preferible hacer como si nada, y limitarse a disfrutar de una energía que parece inagotable. En los últimos años se ha marcado trabajos más introspectivos como Kidding o Jim y Andy, pero también ha encontrado un personaje capaz de hacerle volver a los recitales histriónicos de los 90: el Dr. Robotnik de Sonic. Carrey vuelve a interpretar al genial villano en Sonic 2: La película, que se estrenó este viernes con la voluntad de igualar los logros de la primera (aquella que resultó ser estupenda, para sorpresa del mundo). No obstante, durante la promoción del film ha lanzado una reflexión capaz de quitarle el sueño a su nutrido fandom.

Y es que Carrey asegura que Sonic 2 va a ser su última película antes de jubilarse. Pero lo asegura muy a su modo: “Me voy a retirar. Estoy siendo bastante serio”, ha declarado a Access Hollywood en vísperas de que Sonic 2 llegara a las pantallas. Carrey tiene 60 años y puede permitirse vivir del cariño de pequeños clásicos como La máscara, Ace Ventura, Mentiroso compulsivo, El Grinch o Dos tontos muy tontos, aunque tampoco deja la puerta cerrada del todo por si en un futuro próximo le da por regresar. ¿Se lo pensaría si le ofrecen repetir como Robotnik en una hipotética Sonic 3? Todo apunta a que sí en base a lo que se divierte encarnando a este personaje, pero la entrevista ha tomado unos derroteros más imprevisibles. ¿Bajo qué condición volvería Carrey al cine?

“Depende. Si el cielo me trae algún tipo de guion escrito en tinta dorada, y que me diga que va a ser importante para que la gente la vea, puede que lo haga. Puede que siga entonces, pero ahora me voy a tomar un descanso”, insiste el actor de Yo, yo mismo e Irene. “Me gusta mucho mi vida tranquila, me encanta pintar en mis lienzos, me encanta mi vida espiritual, y creo que (y esto es algo que quizá nunca oigas decir a otra celebridad) ya he tenido suficiente. He hecho lo suficiente. Soy suficiente”. Entonces le plantean la posibilidad de aparecer en un biopic de Dolly Parton. Esta sugerencia se debe a que la cantante country dijo en el pasado que le encantaría que Carrey encarnara a su compañero músico Porter Waggoner en una posible película sobre su vida.

Ante esa opción Carrey no llega a dar un sí definitivo, prefiriendo hacer referencia a lo mucho que le gusta Dolly Parton. “Me encanta Dolly Parton. Nacimos en épocas distintas y es una pena, porque habría intentado ir tras ella. La habría atrapado”. Quizá esta sea la respuesta más seria que podamos sacarle.

