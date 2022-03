Jim Carrey elogia a Paul Dano, pero teme que su Enigma en 'The Batman' sea demasiado real

El actor y cómico Jim Carrey fue el primer gran Enigma cinematográfico en la superproducción de 1995 Batman Forever plagada de grandes estrellas, dirigida por Joel Schumacher y con Val Kilmer encarnando al Justiciero de Gotham. También es una película de más bien infausto recuerdo, de las peores valoradas de Batman (aunque también tiene sus acérrimos fans). Un Enigma decididamente alocado, ostentoso y, digamos, fantasioso.

Así que no es de extrañar que, aprovechando la promoción de Sonic 2, la película, algún medio le haya preguntado si ha visto la nueva película dirigida por Matt Reeves y cuál sería su opinión sobre el Enigma de Paul Dano, en una interpretación del personaje que queda muy lejos de las acostumbradas en otras adaptaciones. Mucho más oscura, terrorífica y... realista.

Uno de estos medios ha sido el británico UNILAD, y Jim Carrey no ha tenido reparo en reconocer que aún no ha visto The Batman pero, y sin desmerecer en absoluto la interpretación que pueda haber hecho Dano, sí manifestó que es una versión muy oscura: "Tengo emociones mezcladas sobre ello. A cada uno lo suyo. (Dano) Me encanta como actor. Es un actor tremendo. Pero también hay una parte que me preocupa (de su Enigma) porque más allá del plató de rodaje puede alentar a otras personas a hacer lo mismo. Hay mucho psicópata allí afuera que podría llegar a adoptar sus métodos". Recordemos que, a su vez, el Enigma de Dano tiene como principal fuente de inspiración a un psicópata real, el Asesino del Zodíaco.

En Sonic 2, la película, que se estrena en nuestros cines este viernes 2 de abril, Carrey vuelve a repetir en el papel precisamente de otro villano, el de Robotnik, y tiene claro que este es un malote que sí le va: "Tengo consciencia sobre las cosas que elijo. Robotnik es un personaje de animación y nadie sale herido", y refiriéndose de nuevo a The Batman añadió: "No quiero con esto criticar nada, sé que hay lugar para todo. Son películas muy bien hechas, pero no van conmigo".

Por lo demás, tan amigos. De hecho, con anterioridad, el mismo Dano se había declarado fan de Carrey. En una entrevista para ExtraTV, aseguró que tanto Jack Nicholson como Jim Carrey eran sus dos actores preferidos de niño.

