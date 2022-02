¿Por qué no han nominado al Oscar a ‘No se habla de Bruno’? Lin-Manuel Miranda aclara la controversia de ‘Encanto’

Parece que, en torno a Encanto, Disney no ha sabido bien cómo gestionar su éxito. Es evidente que nadie en la Casa del Ratón se esperaba que este musical animado iba a ser el fenómeno que es, una vez fuera estrenado en cines el pasado noviembre por un tiempo limitado antes de llegar al streaming y, ahí sí, dar el bombazo. Desde entonces, y más allá de unos planes veloces por plantear algún tipo de continuación (como serie o como película), Encanto ha causado sensación por su banda sonora, que entre temazos como Surface Pressure o Dos oruguitas ha colocado No se habla de Bruno en el número 1 del top 100 de Billboard. Algo que Disney no lograba desde Un mundo ideal, salida de Aladdin.

Cualquiera pensaría que estos logros allanarían el camino para que No se habla de Bruno fuera nominado a todo lo nominable, pero he aquí un nuevo error de cálculo: la canción que ha presentado Disney a los premios, y que es candidata al Oscar a Mejor canción original, es la citada Dos oruguitas. Desde que la Academia de Hollywood nominaran esta balada (cantada por Sebastián Yatra íntegramente en español) ha cundido la extrañeza entre el público, pues lo más lógico habría sido partir con un hit tan categórico como Bruno. Finalmente Lin-Manuel Miranda, compositor de la canción y del resto que puebla Encanto, ha salido a explicar a qué se debe esta decisión. Lo ha hecho para Variety.

“Sigo estando orgulloso de haber presentado Dos oruguitas”, insiste. “Cuando hay ciertos parámetros tienes que elegir lo que mejor ejemplifique el espíritu de la película, y es exactamente lo que hace esa canción; en lugar del viaje de un personaje en particular. Es la historia fundamental pero sí, no fue fácil elegirla”. La explicación de Miranda tiene sentido no solo por el idioma (Encanto está muy influenciada por la cultura colombiana) sino también por formar parte del clímax, cuando conocemos el traumático pasado de la abuela Alma, y comprendemos por qué trata así a su familia desde la mirada de Mirabel, la protagonista.

Pese a que Dos oruguitas no haya conectado tan bien entre el público como Bruno, las opciones de esta película de Jared Bush, Byron Howard y Charise Castro Smith en los Oscar son considerables. Encanto está nominada, además de Mejor canción, a Mejor película animada y Mejor banda sonora, y sabremos qué premios se lleva cuando la ceremonia se celebre este 27 de marzo.

