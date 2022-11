¿Por qué 'Desencantada' va a estrenarse directamente en Disney+?

El retorno de las brujas 2 es una secuela de perfil similar a Desencantada. Las películas originales son éxitos de culto en la historia de Disney (en el caso de Encantada. La historia de Giselle con un estupendo recibimiento en taquilla además), y ambas suponen desvíos de la fórmula de la Casa del Ratón, bien sea por coquetear con el terror o por ponerse revisionista. El retorno de las brujas 2, además, se ha convertido en la película estrenada exclusiva de Disney+ más vista de todos los tiempos, habiendo congregado en su primer fin de semana presente en streaming 2.77 millones de visionados. Su recepción ha sido tan calurosa que muchos se preguntan si no habría sido mejor estrenarla en cines.

El retorno de las brujas 2 quizá habría rendido bien en taquilla, e incluso podría haber enderezado una recaudación paupérrima en la temporada de otoño. El caso es que no, fue a Disney+ directamente, y ahora cunde la sensación de que podría pasar lo mismo con Desencantada, y el consiguiente “y si” de si habría rendido mejor con estreno en salas. Pero Desencantada ya tiene fijo su estreno en Disney+ al igual que El retorno de las brujas 2, prolongando una política de exhibición que por ejemplo también ha marcado a producciones recientes de Pixar. Soul, Luca y Red tuvieron estreno exclusivo en streaming, solo rompiéndose la racha una vez llegó Lightyear. Es un asunto complejo, que Deadline ha discutido con Barry Josephson. Productor, para más señas, de Desencantada.

Desencantada ha sido dirigida por Anne Fletcher y continúa las aventuras de Giselle, princesa de cuento interpretada por Amy Adams que se ha instalado en el mundo real junto a Patrick Dempsey mientras su anterior pretendiente (James Marsden como príncipe azul) convive en Andalasia con Idina Menzel. Todos estos protagonistas se reunirán en una nueva historia cuya villana apunta a ser Maya Rudolph a través de un acuerdo engañoso que contrae con Giselle, y la película correspondiente llegará a Disney+ mañana mismo, 18 de noviembre. Hay expectativas de que arrase en el público como hizo El retorno de las brujas 2, y los 340 millones de dólares ganados por la primera película hace 15 años lo refrendan.

Desencantada vuelve además a contar con el prestigioso Alan Menken como compositor, y resulta ser una producción ambiciosa que no habría desentonado en el cine. Josephson coincide, pues lo del streaming “fue algo circunstancial”. “Esta película se desarrolló como producción para cines”, confirma. “El desarrollo ocurrió en medio del covid, mientras el mundo cambiaba y el streaming ganaba importancia”, explica Josephson dando con el motivo principal por el que Desencantada se salta la exhibición tradicional: el proyecto fue desarrollado en plena pandemia, cuando muchas salas estaban aún cerradas y a la Casa del Ratón le preocupaba fortalecer su brazo streaming.

A Josephson no le entristece que Desencantada se limite al streaming. “Cuando me llamaron y me preguntaron qué me parecía que fuera una película en streaming me emocioné”, llega a asegurar. “También entendí que había muchos servicios de streaming, y que Disney debía ser el servicio familiar de streaming predominante, así que ¿por qué no hacer las cosas exclusivamente en streaming? No significaba que estuviéramos reduciendo nuestra idea, porque el servicio está gastando una cantidad considerable de dinero para sus suscriptores”. El productor concluye : “es un periodo de adaptación al que hay que acostumbrarse: habrá muchas cosas exclusivamente para el streaming”.

