Amy Adams sigue queriendo una vida de cuento de hadas: tráiler de 'Desencantada'

A 15 años de su estreno, Encantada: La historia de Giselle no deja de ser reivindicada, y las razones saltan a la vista. Este film dirigido en 2007 por Kevin Lima hacía gala de una autoconsciencia divertidísima, que no temía pasar los tópicos Disney por la crítica o la burla, de forma que pudo sentar una primera piedra en el proceso de cambio que han ido experimentando sus historias a partir de entonces, Frozen y su desarticulación del amor romántico a la cabeza. Por ello era comprensible que, en algún punto, la Casa del Ratón le diera a Encantada una secuela. Aunque ya se había rodado y su estreno estaba previsto para finales de 2022 aún no habíamos tenido ningún adelanto, pero esto acaba de cambiar.

En la D23 que se celebra este fin de semana en Anaheim, California, ha habido hueco para la princesa que vuelve a interpretar Amy Adams, traída al mundo real en la primera Encantada para enamorarse de Patrick Dempsey. Desencantada da comienzo varios años después de que este amor se consumara, con los personajes de Adams y Dempsey viviendo en Nueva York junto a la hija del segundo (y un nuevo bebé)… hasta que Giselle descubre que necesita un cambio de aires, y que su final de cuento de hadas solo era el preludio de una experiencia más difícil y penosa. Así que se mudan a los suburbios de Monroeville, y cuando resulta que ahí tampoco está a gusto, Giselle pide un deseo que lo cambiará todo.

Debido a las mañas de la villana que encarna Maya Rudolph, Monroeville se convierte en un lugar salido de las fantasías de donde proviene Giselle; todo dentro de una comedia que retomará los números musicales garantizados por la presencia tras las cámaras de Adam Shakman. Es él quien sustituye a Lima tras haber firmado el remake de Hairpsray, La era del rock y varios episodios de Glee, mientras que junto a Adam, Dempsey y Rudolph vuelven James Marsden e Idina Menzel como el príncipe Edward y Nancy. Desencantada ha mostrado su tráiler oficial en la D23, mientras se confirma que su estreno será directo en streaming: el próximo 24 de noviembre se incorporará al catálogo de Disney+.

Puedes ver el tráiler bajo estas líneas.

Disney también ha publicado un póster oficial de la película:

Póster de 'Desencantada' Disney

