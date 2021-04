¿Por qué China no celebra el triunfo de Chloé Zhao en los Oscar?

Chloé Zhao copa hoy las portadas de medio mundo. Tras hacer historia ayer por la noche alzándose con el galardón a mejor dirección en los Oscar gracias a Nomadland, que también ganó el premio a mejor película y el de mejor actriz para Frances McDormand, sus largas trenzas y su sonrisa contagiosa protagonizan hoy los informativos y las ediciones matinales de los diarios.

Sin embargo, los principales periódicos y agencias de noticias chinas han decidido no hacerse eco de la victoria de su compatriota, nacida en Pekín. Tal y como informa The Hollywood Reporter, ni The People's Daily, ni la agencia de noticias Xinhua ni el tabloide Global Times publican noticia alguna sobre Chloé Zhao.

Solo un medio privado, 163.com, aclara THR, ha informado del éxito de Cholé Zhao en los Oscar, pero aprovechando para remover el viejo contencioso de China y Taiwán. Según el medio chino, Zhao sería la segunda directora china en alzarse con el galardón después de Ang Lee, que lo ganó por La vida de Pi en 2012 y, como todo el mundo sabe, es taiwanés.

Aunque, según asegura THR, la censura no ha sido total y en Wechat y Weibo, redes sociales chinas, se han dado tímidas celebraciones de Zhao, algo ha cambiado en los medios oficiales desde que la cineasta se alzó con el Globo de Oro el pasado 28 de febrero, ocasión en la que los principales periódicos sí celebraron la victoria como propia. Fue entonces cuando unas declaraciones antiguas de la directora, aparentemente críticas con China, empezaron a circular por las redes sociales e internet. Después de aquello, se aplazó el estreno de Nomadland y se decidió que la ceremonia de los Oscar no se retransmitiría en directo.

¿Qué dijo la directora para cabrear tanto a sus compatriotas? Para empezar, fue en una entrevista de Filmmaker Magazine hace diez años, cuando la cineasta promocionaba su ópera prima, Songs My Brothers Taught Me. Hablando de su personaje protagonista, un adolescente perdido en una reserva de nativos americanos, la directora dijo que se había inspirado “en su adolescencia en China, un lugar en el que las mentiras están en todas partes”.

Al estreno aún sin definir de Nomadland, se suma otro problema más grave. Zhao estrenará Los eternos el próximo otoño y, a diferencia de la cinta protagonizada por Frances McDormand, esta de Marvel sí tiene altas expectativas de taquilla en China. ¿Habrá hecho las paces para entonces el gobierno con su cineasta más laureada?