Una década de directores extranjeros ganando el Oscar

Chloé Zhao es ahora mismo una de las cineastas que mejor está retratando EE UU. Desde Songs My Brothers Taught Me, su ópera prima, a Nomadland, pasando por The Rider, la directora nos sumerge en la América profunda y más desconocida, capturando poéticamente su orografía y las heridas de sus moradores.

Curiosamente, Zhao nació en Pekín, China, dentro de una familia privilegiada del Régimen. Esto permitió que cursase sus estudios de cine en New York University y que su formación y primeras películas se hayan desarrollado en Estados Unidos.

El triunfo de Zhao en los Oscar 2021 como mejor directora no es un caso aislado. En la última década, nueve de los diez ganadores en dicha categoría no habían nacido en EE UU. Sin ir más lejos, el año pasado la estatuilla fue para Bong Joon-ho, director surcoreano que hizo historia gracias a Parásitos.

Los dos años anteriores, dos mexicanos se alzaron con la estatuilla a mejor director: Guillermo del Toro (La forma del agua) y Alfonso Cuarón (Roma), que subía a recoger el premio por segunda vez tras ganarlo en 2013 por su odisea espacial Gravity. Pero es que además, en 2014 y en 2015, Alejandro Iñárritu había copado la categoría con sus películas Birdman y El Renacido.

La década había comenzado ya muy internacional, inaugurándola el británico-australiano Tom Hopper con su Oscar a mejor dirección por El discurso del rey (2010), y siguiendo sus pasos el francés Michel Hazanavicius (The Artist, 2011) y el taiwanés Ang Lee (La vida de Pi, 2012).

De forma que en estos últimos 10 años solo uno de los cineastas ganador a mejor dirección en los premios Oscar es nacido en EE UU. Se trata de Damien Chazelle, ganador del galardón en 2016 por La La Land. Y ojo, porque Chazelle tiene la doble nacionalidad, estadounidense y francesa.