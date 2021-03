Chloé Zhao es la primera directora que ha ganado el Globo de Oro en casi cuarenta años

Por encima de las polémicas que poco a poco iban surgiendo, la 78 edición de los Globos de Oro manejaba un titular muy potente: suponer la primera ceremonia de su historia en contar dentro de la categoría a Mejor dirección con más mujeres que hombres. Las nominadas eran Chloé Zhao por Nomadland, Emerald Fennell por Una joven prometedora y Regina King por Una noche en Miami, compitiendo con David Fincher y Aaron Sorkin por Mank y El juicio de los 7 de Chicago. Todo apuntaba a que el premio a Mejor dirección de este año llevaría nombre femenino, y así ha sido finalmente: Zhao ha ganado el Globo de Oro por Nomadland.

Un logro significativo no solo porque la cineasta ya batió recientemente el récord de más premios ganados durante una única carrera (arrebatándoselo a Alexander Payne por Entre copas). También se da el caso de que los Globos de Oro no premiaban a una directora desde 1984, habiendo pasado casi cuarenta años desde que Barbra Streisand recibiera el premio por Yentl, que también protagonizaba. Desde entonces las otras mujeres que han aspirado al galardón ha sido Sofia Coppola (en 2004 por Lost in Translation), Kathryn Bigelow (en 2010 por En tierra hostil, ganando el Oscar posteriormente) y Ava DuVernay por Selma, además de la propia Streisand, que volvió a ser nominada en el 92 por El príncipe de las mareas.

En lo que se refiere a Zhao, su victoria como directora y la de Nomadland como Mejor película dramática ha terminado de consolidarla como la gran favorita de los próximos Oscar, a ser celebrados en abril. A lo que hay que añadir, para mayor esplendor de su carrera, que este año tiene previsto estrenar Eternos para Marvel (se supone que llega a los cines el 5 de noviembre), y ya está trabajando en una nueva versión de Drácula mezclando el mito con el western que tanto parece gustarle.