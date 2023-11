Por qué Brian Cox protagoniza de repente un reality: "Pensé que era la nueva película de James Bond"

Brian Cox es todo un personaje. Más allá de su longeva y reputada carrera, la fama le ha llegado de verdad gracias a interpretar a Logan Roy en la aclamada serie Succession, y gracias a ella el mundo ha descubierto a un tipo bastante carismático… con pocos grados de diferencia con respecto a su personaje. Cox también es bastante cascarrabias y no tiene pelos en la lengua, pero puede equivocarse como el que más. Así es como llegó a ser partícipe de una hilarante confusión, que le ha confiado a Jimmy Fallon durante su última entrevista en The Tonight Show. Por supuesto, entre las risas del presentador y el público.

Resulta que Cox protagonizó hace poco un reality show. Su título era 007: Road to a Million, y consistía en que nueve concursantes viajaran a lo largo del mundo afrontando desafíos inspirados en el espía británico creado por Ian Fleming y popularizado como personaje cinematográfico inagotable. Quien superara las pruebas ganaría un millón de libras, luego de haber hecho frente a un misterioso personaje llamado “El Controlador” que le habría propuesto las pruebas. El Controlador estaba interpretado por Cox. “Pongo a gente real en una aventura a lo James Bond para ganar un millón de libras. Lo único que se interpone en su camino soy yo”, decía el actor de Succession en el tráiler del programa.

¿Cómo acabó un intérprete de tal reputación en un reality show? Pues la explicación original de Cox fue la típica: “Me pagaban una enorme cantidad de dinero, lo que siempre es atractivo”. No obstante se ha sincerado en The Tonight Show, y el motivo verdadero es mucho más divertido: Cox pensó que 007: Road to a Million era el título de una nueva película de James Bond, donde El Controlador iba a ser el villano a batir. Cox dedujo que le estaban ofreciendo interpretar al enemigo del agente 007, algo que siempre había querido hacer. Así que dijo que sí, y más tarde comprendió que había cometido un error.

“Pensé que era la nueva película de James Bond. Así que pensé ‘¡por fin me meten en una!’”, explica Cox. “Durante años he pensado que me encantaría ser un villano de James Bond. Sería muy interesante. Pensé ‘¡este será mi momento!’. Pero no lo fue”. A posteriori, Cox es consciente de que su error fue bastante tonto, pues todo esto ocurrió luego de que se estrenara en cines Sin tiempo para morir. Es decir, la última película de James Bond hasta la fecha, que tras la despedida de Daniel Craig ha precedido una búsqueda de sucesor que aún dista de haber acabado.

De hecho, los productores aconsejan a los fans que tengan paciencia, valorando candidatos como el Jacob Elordi de Euphoria. Cox reconoce que debería haber tenido en cuenta esto antes de decir que sí. “Pensé ‘ooh, 007 por fin’. Debería haberme dado cuenta de que aún no tenemos un nuevo James Bond. Así que, ¿por qué iban a hacer ya un cásting para el villano?”. Por otra parte, Cox no deja de ser un perfil muy apropiado para encarnar un villano en algún próximo film de James Bond, así que ojalá los productores lo tengan en cuenta.

