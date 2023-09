Por fin un primer tráiler de 'The Boy and the Heron', lo nuevo de Hayao Miyazaki

A sus 82 años, el maestro de la animación japonesa Hayao Miyazaki se resiste a jubilarse pese a haber incluso anunciado su retiro. Así que, diez años después de su último largometraje estrenado, El viento se levanta, regresa con The Boy and The Heron (título internacional de Kimitachi wa dô ikiru ka) de Studio Ghibli y que llegó a los cines nipones el pasado 14 de julio sin tan siquiera tener todavía imágenes o un tráiler, solo un póster de promoción, lo que no ha impedido que esté siendo allí todo un taquillazo, con más de 50 millones de dólares recaudados hasta el momento.

Y el primer tráiler nos llega al fin de la mano de GKIDS Films, la distribuidora norteamericana, permitiéndonos poder echarle un buen vistazo al nuevo trabajo del autor de La princesa Mononoke o El viaje de Chihiro.

La historia, inspirada muy libremente en la novela ¿Cómo vives? escrita por Genzaburô Yoshino y publicada en 1937, sigue la trayectoria vital de Mahito, un muchacho que acaba de perder a su madre, y que con respaldo de su tío y amigos deberá aprender a crecer y desarrollarse en un ámbito muy distinto al que era hasta entonces su hogar.

Pero estamos en el reino de Miyazaki, por lo que no faltarán elementos mágicos, y la puerta de entrada a este nuevo mundo será la presencia de una garza gris (a la que alude el título anglosajón). Un mundo en el que la realidad y fantasía, y los vivos y los muertos, se entremezclan para brindarle a Mahito un viaje inolvidable en su crecimiento personal.

The Boy and The Heron está previsto que se estrene en Estados Unidos el 8 de diciembre, pero antes tendrá un buen recorrido por diversos festivales de cine internacionales. Por ejemplo, inaugurará el Festival de Toronto este jueves 7 de septiembre, y también ha sido la película elegida para la gala de inauguración del Festival de San Sebastián, el viernes 22 de septiembre.

A la espera de conocer más detalles, como la posible fecha de estreno en España, de momento tenemos este primer avance con un mensaje muy sugestivo, el de ese mundo surrealista y de fantasía (y que fácilmente puede recordarnos sobre todo a El viaje de Chihiro) en el que "la muerte llega a su fin y la vida encuentra un nuevo comienzo".

