La policía se presentó en casa del montador de 'Saw X' pensando que estaban torturando a alguien

Con Saw X ha ocurrido algo impensable en esta extensa saga, y es que las críticas han sido bastante buenas. Su índice de aprobación en Rotten Tomatoes, de hecho, huye del suspenso y llega a superar lo que logró en su día la primera Saw: la de James Wan, y la película más unánimemente apreciada por el público. Más allá de este giro rocambolesco, en Saw X todo sigue en orden. Con sus trampas psicópatas, sus desafíos a la credibilidad y su regodeo en el sufrimiento de las víctimas de John Kramer, alias Jigsaw, que interpreta de nuevo Tobin Bell.

Entre estas trampas destaca una tan suculenta que ha tenido que protagonizar los pósters de la película: una que consiste en dos tubos que pueden llegar a succionar los ojos de la víctima si esta no se deja fracturar todos los dedos de sus manos. En la película, naturalmente, esto conduce a multitud de aullidos de dolor, y a tal volumen que el director, Kevin Greutert, ha contado una anécdota muy divertida relacionada con esto. El montador de Saw X es Steve Forn, y tuvo que editar la película en su casa de North Hollywood. Según cuenta Greuter en NME, al tener que ocuparse de la escena de la trampa ocular ocurrió algo.

Y es que los gritos eran tan fuertes que los vecinos se alarmaron, y llamaron a la policía. Habían escuchado “a alguien torturado hasta la muerte”, de modo que Forn tuvo que recibir a los agentes en su domicilio. Forn aclaró que estaba trabajando en una película, y les invitó a pasar para que lo comprobaran. “¡Los policías se empezaron a reír! Dijeron ‘¡debe de haber sido una interpretación muy realista!’”, explica Greutert, añadiendo que Forn es un tipo muy tranquilo que seguramente se llevó el susto de su vida al ver aparecer a la policía en casa.

La succionadora de ojos es, en fin, uno de los puntos fuertes de Saw X, como pudieron comprobar los vecinos de North Hollywood. Y puede que, tras el susto que se llevó, Forn procediera a seguir editando la película poniéndose unos auriculares.

