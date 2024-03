Peter Weir deja el cine: el director de 'El show de Truman' explica el motivo de su retirada

En 2010 Peter Weir estrenó Camino a la libertad: drama centrado en el testimonio de un superviviente de los gulags soviéticos. Protagonizaba gente como Colin Farrell, Saoirse Ronan o Ed Harris, y sin ser nada del otro mundo ha terminado siendo una obra trascendental de cara a los seguidores de Weir: un director australiano con varios clásicos modernos en su filmografía. Y es que desde Camino a la libertad Weir no ha vuelto a dirigir un largometraje. Han pasado quince años de eso ya, aunque había quien no perdía la esperanza de que en algún punto Weir volviera al cine, ¿quizá con una secuela de Master and Commander?

Dichas esperanzas acaban de ser disipadas del todo. Weir apareció recientemente en el Festival de la Cinémathèque de París, según recoge Télérama. Allí fue preguntado por la posibilidad de que hiciera alguna otra película más, y entonces el director de 79 años confirmó lo que todos temíamos: está jubilado. Ya no hará más películas.

“Estoy retirado. ¿Por qué dejé el cine? Sencillamente, no me quedaban energías”, dijo Weir concretamente. Weir podrá descansar indefinidamente, luego de que su traslado de Australia a EE.UU. en los años 80 supusiera una pequeña revolución para el cine que se hacía en Hollywood.

En su país natal Weir ya había firmado títulos tan potentes como Picnic en Hanging Rock o El año que vivimos peligrosamente. Una vez en la meca del cine Weir dirigió Único testigo, El show de Truman, la citada Master and Commander o, claro, El club de los poetas muertos.

Un título generacional que sirvió de lanzadera para intérpretes como Ethan Hawke, con quien ha tenido una afectuosa relación. Hawke, de hecho, valoró la posible retirada de Weir hace un par de años, especulando con sus motivos. Según el actor de Antes del anochecer, la razón de que Weir dejara el cine habían sido las estrellas difíciles de manejar.

“Creo que perdió el interés por el cine”, sugirió Hawke. “Disfrutaba cuando no tenía actores que se lo hacían pasar mal. Russell Crowe y Johnny Depp le destrozaron. Es alguien tan raro hoy en día, un artista popular. Hacía películas populares a la vez que artísticas. Para tener el presupuesto de El show de Truman o Master and Commander, necesitas un Jim Carrey o un Russell Crowe. Creo que Harrison Ford y Gerard Depardieu eran su tipo de actores. Eran amigos del director y no se veían a sí mismos como importantes”. Sean estas las razones o no, lo que importa de Weir es la filmografía tan fenomenal que deja a sus espaldas.

