La película de terror que un profesor ha puesto a sus alumnos de 10 años y que ha enfurecido a sus padres

Rhys Frake-Waterfield no perdió el tiempo. Según los derechos de Winnie the Pooh (la obra original de A. A. Milne) pasaron a ser de dominio público, se propuso juntar a unos cuantos socios tan pícaros como él y ensamblar Winnie the Pooh: Miel y sangre. Como ilustraba su título, no tenía demasiado que ver con las clásicas aproximaciones que había hecho Disney al Bosque de los Cien Acres, pues en este caso Pooh y sus amigos ansiaban vengarse de Christopher Robin por olvidarse de ellos, y desataban el terror entre los humanos.

En efecto, Miel y sangre es una película de terror. No ha tenido muy buenas críticas pero sí ha rentabilizado su presupuesto con unos discretos 5.23 millones de dólares recaudados en EE.UU.: suficientes para que Frake-Waterfield quiera trabajar en una segunda parte y el film original sea distribuido en España. Así ha ocurrido que, luego de una proyección en el Festival de Sitges, Winnie the Pooh: Miel y sangre acaba de ver la luz en el canal de televisión Dark, y no lo ha podido hacer con mejor timing: esto ha coincidido con una pintoresca noticia de la que se hace eco CBS, y que ha tenido lugar en Miami.

Mientras Miel y sangre se emitía este domingo 15 de octubre, trascendía la noticia de que en una escuela de Miami un profesor de matemáticas había puesto en clase la película de terror de Winnie the Pooh. Ha dado la voz de alarma Michelle Díaz, madre de dos niños que habrían sido “expuestos a 20 o 30 minutos” de Miel y sangre. Ocurrió en la Academy of Innovative Education de Miami Springs, y los mismos alumnos habrían elegido la película. No queda claro, por otro lado, si querían una película de Winnie the Pooh o si eligieron específicamente Miel y sangre creyendo que era una entrega de tantas del personaje infantil.

En cualquier caso, Díaz cree que el profesor fue “un inconsciente”. “No depende de ellos elegir lo que quieren. Es tarea del profesor analizar el contenido”. La cosa habría sido más grave pues los alumnos, según descubrieron que era una película de terror (a saber con qué escena gore) pidieron que el profesor la parara, y este no lo hizo o al menos tardó lo suyo en hacerlo. La madre, en sus quejas, dice sentirse “completamente abandonada por el colegio”, mientras que la directora del centro Vera Hirsh ya ha hablado con los medios asegurando que tomarán medidas.

Así, el colegio habría hablado con el profesor, y tratado de “asegurar la seguridad y bienestar de los estudiantes” poniendo a disposición de los alumnos un asesor de salud mental. Quizá todo se quede, finalmente, en una excelente publicidad para la gamberrada de Frake-Waterfield.

