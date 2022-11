'Bambi' vuelve al cine como película de terror

En los últimos meses se está dando una peculiar tendencia, que consiste en aprovechar que los derechos de personajes han pasado al dominio público para ponerles al frente de películas de terror. Rhys Frake-Waterfield lleva la voz cantante: es el principal responsable de Winnie the Pooh: Blood and Honey, que recurre a la obra de A.A. Milne para llevarnos a un Bosque de los Cien Acres muy cambiado: sus habitantes, de Winnie the Pooh a Piglet, están furiosos con Christopher Robin por haberles abandonado, y se proponen vengarse. Blood and Honey, que evidentemente no tiene nada que ver con Disney, llegará en 2023, y más o menos a la vez se ha impulsado otra jugarreta del estilo.

The Mean One está dedicada a un Grinch sediento de sangre, y llegaría en diciembre. Consciente de lo mucho que puede dar de sí la maniobra, el citado Frake-Waterfield ya está pensando en su siguiente proyecto tras Blood and Honey, y según recoge Dread Central va a ser Bambi: The Reckoning. Es decir, una película de terror protagonizada por el adorable cervatillo. El proyecto ha sido posible gracias al mismo tecnicismo que los títulos citados: como Felix Salten publicó la novela original en 1923, los derechos de adaptación han pasado a ser de dominio público, y Frake-Waterfield se ha apresurado a poner en pie un film que, además, maneja una inspiración muy jugosa: la estupenda El ritual de David Bruckner.

“La película será una revisión oscura de la historia que todos conocemos y amamos”, declara tan avispado director. Todo apunta a que su Bambi (cuya aventura animada en Disney ya era traumática de por sí) se inspirará en el monstruo que aparecía al final de El ritual: “Con la referencia del diseño utilizado en El ritual, Bambi será una viciosa máquina de matar que acecha en la naturaleza. Preparaos para ver a un Bambi furioso”. Bambi: The Reckoning está en marcha, y todo apunta a que tras Winnie the Pooh y The Mean One nos esperan unos exploits muy similares en los siempre desprejuiciados márgenes de la serie B.

