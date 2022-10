Esta Navidad, el Grinch se convierte en un asesino de slasher

El proceloso mundo de los derechos de propiedad intelectual ha permitido que los personajes de A.A. Milne caigan en las garras de unos cuantos sinvergüenzas sin nada mejor que hacer que convertir a Winnie the Pooh y Piglet en unos psicópatas. Blood and Honey, film de terror que se estrenaría en 2023 dirigido por Rhys Frake-Waterfield, narra cómo los habitantes del Bosque de los 100 Acres enloquecen tras el abandono de Christopher Robin, sumiéndose en la ira homicida. Una idea excéntrica pero jugosa, que ya está sentando una insospechada escuela. Ahí está otro futuro film (de llegada aún más inminente que la de Blood and Honey) del que se hace eco la web especializada en terror Bloody Disgusting.

The Mean One no hace referencia a otro que el Grinch, ese ser verdoso que odia la Navidad, y que se hacía pasar por Santa Claus para robar los regalos de la gente de Villaquién, sus odiosos vecinos. Naturalmente, la historia terminaba con el Grinch aprendiendo el valor de esta festividad, pero no parece que sea una prioridad en el film que dirige Steven LaMorte. XYZ Films planea estrenar The Mean One en plataformas digitales y de forma gratuita este 15 de diciembre, justo a tiempo para celebrar la Navidad de un modo especial. En su película David Howard Norton interpreta al Grinch, mientras su examiga Cindy (Krystle Martin) busca venganza por el asesinato de sus padres veinte Navidades antes.

The Mean One reimagina al Grinch como un monstruo sanguinario que sume en el caos cada Navidad cual Michael Myers hace con Halloween. No tiene nada que ver con el relato del Dr. Seuss, que ya ha saltado varias veces al audiovisual. ¡Cómo el Grinch robó la Navidad! ha sido adaptado tanto en un cortometraje animado como en una película de Illumination, sin olvidarnos de aquella versión en acción real que protagonizó Jim Carrey, y que a su modo también causaba bastante inquietud. Es de esperar que The Mean One no tarde mucho en disponer de un tráiler.

