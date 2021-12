10 películas de Navidad para ver en Netflix

Netflix se ha convertido en una de las grandes productoras y distribuidoras de películas navideñas, que reciben una gran acogida entre sus suscriptores. Unas ficciones que han provocado franquicias como Cambio de princesa o Un príncipe en Navidad, mientras que el catálogo de la plataforma también ha incrementando con algunos de los clásicos más icónicos de estas fiestas.

El chico que salvó la Navidad

Se trata de una de las últimas llegadas navideñas a Netflix. El cineasta británico Gil Kenan (Monster House) dirige esta adaptación de la novela homónima de Matt Haig. El filme infantil sigue al joven Nikolas (Henry Lawfull), quien se embarca en una aventura por el nevado norte en la búsqueda de su padre. De esta forma, el protagonista descubre el pueblo de los elfos, donde aborda su destino junto a un testarudo reino y un ratón muy leal. El filme también cuenta con la presencia en el elenco de Michiel Huisman, Kristen Wiig, Maggie Smith o Sally Hawkins, entre otros.

Crónicas de Navidad

Kurt Russell protagonizaba en 2018 el título navideño de Clay Kaytis (Angry Birds: La película), que también está disponible en el servicio de streaming. Crónicas de Navidad cuenta la historia de los hermanos Kate (Darby Camp) y Teddy Pierce (Judah Lewis) quienes se proponen grabar a Papá Noel (Russell) en Nochebuena. Sin embargo, el accidente con su trineo provoca que la Navidad peligre. La película tenía tan buena acogida entre los pequeños que provocaba una secuela en 2020, también en el catálogo como filme original de la plataforma.

El Grinch

El clásico antinavideño cumplía en 2020 dos décadas de su estreno. Jim Carrey se introducía en la piel de la criatura verde, quien vivía aislada en la cima de la montaña a las afueras de Villa Quién. Este es un ser que odia la Navidad y decide vengarse de la gente que adora estas festividades, por lo que roba todos los regalos de sus vecinos. Un plan a priori malvado que transforma finalmente al personaje. El filme nominado a tres premios Oscar está basado en el cuento navideño ¡Cómo el Grinch robó la Navidad! (Dr. Seuss, 1957) y, posteriormente, conseguía varias secuelas y nuevas adaptaciones.

Cambio de princesa

La franquicia estrenaba este mismo año su tercera entrega Requetecambio de princesa. Estos filmes navideños protagonizados por Vanessa Hudgens daban comienzo en 2018 con Cambio de princesa, donde la protagonista interpreta a los dos personajes principales: una panadera de Chicago y una futura princesa, quienes descubren que podrían ser gemelas. Ambas intercambian así sus vidas durantes las Navidades en el filme original de Netflix, dirigido por Mike Rohl (Shadowhunters: The Mortal Instruments).

Love Actually

Clásico romántico de las Navidades por antonomasia, que nos regaló momentos memorables como el baile de El Primer Ministro (Hugh Grant) acompañado de Jump For My Love o los emotivos letreros escritos por Mark (Andrew Lincoln) a Juliet (Keira Knightley). El filme también contaba con la presencia de Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson y Alan Rickman.

A Very Murray Christmas

Especial navideño de Netflix dirigido por la célebre Sofia Coppola, donde trabajaba de nuevo con Bill Murray tras Lost in Translation (2003) y suponía una comedia musical previa a su colaboración con On the Rocks (2020). Música, alegría y humor en un programa-entre la ficción y la realidad- nominado a los Emmy de 2016, y que contaba también con la presencia de Paul Shaffer, Michael Cera, George Clooney, Miley Cyrus, Rashida Jones y Amy Poehler.

Soltero hasta Navidad Nuevo filme LGTBI navideño en el que el director Michael Mayer (Una casa en el fin del mundo) recoge la historia de Peter y Nick, dos mejores amigos en la búsqueda del amor, quienes deciden fingir que son pareja ante la familia del primero. Sin embargo, la historia da muy pronto un giro de 360 grados. Michael Urie, Jonathan P. Chambers, Kathy Najimy o Jennifer Coolidge protagonizan este nuevo filme, que llegaba este mismo año a la plataforma. Un príncipe de Navidad Franquicia inicia en 2017 con Un príncipe en Navidad, que continuaría con las secuelas Un príncipe de Navidad: La boda real y Un príncipe de Navidad: Bebé real, donde una periodista conoce a un príncipe en un viaje para conseguir la exclusiva de la coronación de un atractivo príncipe. Una historia que para los españoles es más que familiar y que también tiene un claro precedente: la saga El príncipe y yo. Klaus Película española de animación nominada a los premios Oscar y dirigida por Sergio Pablos, donde el cartero Jesper, la joven Alva y Santa Claus se trasladaban a Smeerensburg, una localidad real situada en Noruega. Este emplazamientos se transformaba en el lugar ideal para que los sueños de los niños se hicieran realidad. El título contaba en su versión en inglés con voces de actores de la talla de Jason Schwartzman, J.K. Simmons y Rashida Jones, mientras que en la versión patria encontrábamos a Belén Cuesta, Luis Tosar y Quim Gutiérrez. El origen de la Navidad y de la figura de Papá Noel tiene algunas versiones, la mayoría muy parecidas entre sí y luego está Klaus, la película navideña ya disponible en Netflix y que le da una vuelta de tuerca al inicio de la tradición de los regalos el día de Navidad. ​Con una animación muy especial y una trama muy original, que pasa de lo gamberro a lo tierno y salpicada de humor, la versión en castellano cuenta con el doblaje de Quim Gutiérrez en el papel de Jesper, el protagonista, Luis Tosar, que le pone voz a Klaus y Belén Cuesta, que dobla a Alva. ​De los creadores de Gru: Mi villano favorito llega esta película en la que un cartero desterrado a un pueblo violento y caótico descubre que un acto de bondad genera siempre otro. Carol Entre los grandes filmes LGTBI de los últimos años encontramos Carol, un relato navideño protagonizado por Cate Blanchett y Rooney Mara. Un amor imposible en el Nueva York de los años 50, que conseguía al instante seis nominaciones a los premios Oscar y reflejaba la vida de un mujer atrapada en un matrimonio infeliz, quien luchaba por seguir el dictado de su corazón. El filme del británico Todd Haynes (Lejos del cielo) también contaba en su reparto con Sarah Paulson, Kyle Chandler y Jake Lacy.