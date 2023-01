El director del 'Winnie the Pooh' psicópata ha recibido amenazas de muerte

Winnie the Pooh y los demás habitantes del Bosque de los 100 acres han formado parte durante mucho tiempo de las infancias de varios espectadores, que gracias a las adaptaciones de Disney a partir de las historias de A.A. Milne entraron en contacto con numerosos animales que vivían aventuras junto a su amigo humano, Christopher Robin. La misma Casa del Ratón se preguntó qué pasaría si este niño se hiciera mayor en su interesante Christopher Robin, pero el enfoque de Winnie the Pooh: Blood and Honey es mucho más sangriento. Hasta el punto de que varios espectadores nostálgicos han montado en cólera al saber de su existencia, y han llegado a amenazar de muerte a su director.

Winnie the Pooh: Blood and Honey ha sido posible gracias a que los derechos de los personajes de Milne han pasado a ser de dominio público: ya no será Disney su única propietaria, y cualquiera puede adaptar las historias como mejor le plazca a partir de 2022. Es por ello que Rhys Frake-Waterfield ha querido juguetear de la forma más bestia con este imaginario, y Blood and Honey se levanta sobre la pregunta de qué ocurriría si Christopher Robin se hiciera mayor y se marchara a la universidad. Según Frake-Waterfield, que tanto Pooh como el cerdito Piglet (no así Tigger, pues apareció más tarde en los libros y sus derechos no caducan hasta el año que viene) montarían en cólera, y querrían vengarse.

Pooh y Piglet abandonan el Bosque de los 100 Acres para buscar a Robin arrasando con todo a su paso, en una espiral de violencia psicópata que ha alterado los ánimos de todo el mundo antes siquiera de que pueda ver la película. En España Vértigo 360 asegura que estrenará la película, pero aún no ha dado fecha y sigue siendo un misterio qué ha podido hacer Frake-Waterfield con semejante material: uno que ha causado mucha polémica. Danielle Ronald, actriz de Blood and Honey, repasa en Yorkshire Live este sorprendente fenómeno: “Pensé que llamaría la atención, pero no así. Ha aparecido en todos los periódicos y revistas de todo el mundo. Es un poco loco, no esperaba nada como esto. Una locura, con Winnie the Pooh corriendo por ahí y matando gente”.

Tanta atención ha atraído, naturalmente, episodios desagradables. “El director y el productor han recibido muchos correos electrónicos diciendo que deberían morir. Gritan ‘¡Es una abominación!’. La gente dice que estamos arruinando su infancia”. Ronald, en el papel de uno de los personajes con los que se topan Pooh y Piglet en sus sangrientas andanzas, reconoce que este tipo de cosas le han venido bien a la película: “Hemos recibido mucho odio, no voy a mentir, pero los haters han convertido la película en lo que es porque todos hablan de ella”. De hecho el mismo Frake-Waterfield no solo no se ha amilanado ante estas amenazas, sino que pronto planea volver a las andadas con otro personaje muy querido.

Así, el director ya ha hablado de su intención de hacer Bambi: The Reckoning con un planteamiento similar a Blood and Honey e inspirándose en El ritual de David Bruckner para juguetear con la historia de este cervatillo. Además Blood and Honey ha coincidido con la llegada de The Mean One, indagando en un Grinch cuyo odio de la Navidad llega a sus extremos más violentos.

