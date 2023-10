La película de terror que todo el mundo está recuperando en Netflix por Halloween

La película de terror más vista en Netflix en la víspera de Halloween es You Should Have Left, la historia de casa encantada protagonizada por Kevin Bacon y Amanda Seyfried en 2020, bajo dirección de David Koepp. Ahora mismo es la segunda en el top de las películas más vistas de la plataforma.

Si ni siquiera te sonaba la existencia de esta producción de Blumhouse es normal, puesto que su estreno se vio afectado por la pandemia de covid y acabó arrojada a las aguas del VOD, pero tres años después está aprovechando una nueva oportunidad para conectar con un público sediento de sustos en la época de Halloween.

Se trata de un thriller psicológico colindante con lo sobrenatural dirigido por David Koepp a partir de una novela del escritor alemán Daniel Kehlmann sobre una familia que es víctima de apariciones y fenómenos paranormales en la pequeña casa de campo que han alquilado para pasar las vacaciones en Gales.

Koepp, exitoso guionista de blockbusters como Parque Jurásico, Misión: Imposible o Spider-Man, se reúne en You Should Have Left con Kevin Bacon, quien ya protagonizó su película más popular como director: El último escalón (1999), adaptación de Richard Matheson que se convirtió en un rotundo título de culto del terror noventero.

Como en aquella, donde Bacon interpretaba a un psicólogo escéptico que caía en las simas de la percepción extrasensorial tras someterse a una inocente sesión de hipnosis, You Should Have Left lidia con lo que es real y lo que nace de los pozos más oscuros de la imaginación.

En la casa donde tiene lugar el grueso de la acción de la película, los protagonistas tienen pesadillas y experimentan una duración irracional del paso del tiempo. Es en ese enrarecimiento atmosférico y en la siempre acertada presencia de Amanda Seyfried donde están los puntos fuertes de You Should Have Left antes de que los giros de guion y las sorpresas se apelotonen en un tercer acto más preocupado por salir corriendo y recoger los bártulos que por dar un cierre coherente a la premisa.

Por encima de 'Hermana Muerte'

Lo curioso de este inesperado éxito de You Should Have Left es que sitúa a la película por encima de la recién estrenada Hermana Muerte, de Paco Plaza. La precuela spin-off de Verónica del director valenciano, protagonizada por Aria Bedmar, la gran apuesta de Netflix para la campaña de Halloween, llegó a la plataforma el pasado 28 de octubre y ha sido muy bien recibida, pero no ha pasado del segundo puesto en el top de lo más visto.

El negocio del dolor, el drama sobre narcóticos protagonizado por Emily Blunt y Chris Evans, se ha mantenido como la indiscutible campeona en el top de la plataforma desde su estreno el 27 de octubre. Veremos si la noche de brujas hace que pierda su reinado en favor de la inesperada resurrección de You Should Have Left o una posible recuperación de Hermana Muerte gracias al boca oreja.

