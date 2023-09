En marcha la película de 'Se ha escrito un crimen': ¿quién será la nueva Jessica Fletcher?

Ahora que los whodunnits vuelven a estar de moda, tenemos que prepararnos para la llegada al cine de una reina de la especialidad: nada menos que Jessica Fletcher, la escritora y detective interpretada por Angela Lansbury en la serie Se ha escrito un crimen.

Variety informa de que Universal ha dado luz verde a una adaptación de este programa, que fue uno de los productos estrella de CBS durante los doce años (1984-1996) que duró su emisión.

La productora Amy Pascal, responsable financiera de la saga de Spider-Man y Venom, está al frente del proyecto. Las encargadas de cocinar el misterio serán Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, guionistas de Orange is the New Black que debutan en largo este año con Golpe a Wall Street.

Blum y Angelo llegaron a su acuerdo con el estudio antes de que se convocara la huelga de guionistas, pero actualmente secundan el paro, lo cual hace pensar que no veremos la película hasta dentro de mucho tiempo. Algo que nos deja con una pregunta peliaguda entre manos: ¿qué actriz será la nueva Jessica Fletcher?

Evitar las comparaciones con Angela Lansbury será, más que difícil, imposible: aunque la actriz fuese una opción de emergencia para el papel después de las negativas de Jean Stapleton y Doris Day, la señora Fletcher se convirtió en el personaje más conocido de su carrera, granjeándole 10 nominaciones a los Globos de Oro y 12 nominaciones a los premios Emmy.

Lansbury interpretó a esta profesora jubilada que encuentra la fama como escritora tras enviudar durante la friolera de 256 episodios, a los que se sumaron cuatro telefilmes. En 2013, se planteó la posibilidad de un reboot televisivo protagonizado por Octavia Spencer, pero este proyecto quedó en agua de borrajas.

