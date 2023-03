¿Prepara el director de 'Black Panther' y 'Creed' un reboot de 'Expediente X'?

Se adelantó a casi todas las modas de la TV contemporánea, fue el primer show en tener su página web... y, sin embargo, Expediente X yace hoy en un respetuoso olvido, tal vez motivado por la flojera de sus temporadas finales. Algo que podría cambiar en breve, porque según Chris Carter, creador de la serie, se fragua un reboot Ryan Coogler (Creed, Black Panther).

"Acabo de hablar con un joven llamado Ryan Coogler que va a recuperar 'Expediente X' con un reparto diverso", explicó Carter en el podcast On the Coast With Gloria Macarenko (vía The Playlist). "Así que tiene ya el trabajo hecho, porque nosotros cubrimos mucho territorio".

De momento, esto es lo único que se sabe sobre la posible nueva versión del show. A falta de un comunicado oficial por parte de Fox, nos quedamos sin saber si la serie de Coogler reiniciará la historia o será una continuación de las aventuras de los agentes Mulder (David Duchovny) y Scully (Gillian Anderson).

La trayectoria original de Expediente X tuvo nueve temporadas entre 1993 y 2001, a las que después se sumaron otras dos en 2016. Además, la serie generó los spin-off de corta vida titulados Los tiradores solitarios y Millennium, más una enorme cantidad de contenido licenciado. ¿Logrará este regreso sacar a la franquicia de su condición de reliquia noventera?

