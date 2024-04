Netflix elimina la película más incomprensible de Christopher Nolan: solo tienes 3 días para verla

Aunque ahora el nombre de Christopher Nolan esté inevitablemente ligado al título de su último éxito, Oppenheimer, sobre todo después de haber triunfado en los Oscar 2024, son muchas las producciones previas del cineasta que ya lo habían convertido en uno de los autores más venerados de Hollywood.

Desde sus apuestas más innovadoras como Memento (2000), Origen (2010) o Interstellar (2014), hasta sus proyectos de gran presupuestos como la saga de Batman (2005-2015) o Dunkerque (2017), pasando por otros filmes menos recordados pero igual de reivindicables como El truco final (2006), el británico se ha granjeado un fandom fiel a través de todos estos trabajos tan celebrados.

Sin embargo, hay una película en el intachable currículum del creador que ha dividido a sus seguidores. Muchos han cargado contra ella por resultar demasiado confusa incluso para tratarse de Nolan (hasta Quentin Tarantino confesó que necesitaba volver a verla para entenderla), aunque otros defienden que es una obra igual de remarcable que sus predecesoras.

Estamos hablando de Tenet (2020), la ambiciosa producción que dirigió y escribió Nolan justo antes de Oppenheimer. La película está actualmente disponible en Netflix, pero pronto abandonará el catálogo del gigante del streaming.

'Tenet' abandona Netflix

'Tenet'

Netflix tiene un catálogo repleto de producciones propias y ajenas y, de vez en cuando, toca hacer limpieza y deshacerse de algunos títulos. El próximo 21 de abril, será el último día en el que los usuarios podrán ver Tenet en la plataforma de la 'N' roja.

Cabe recordar que esta no fue una película fácil para Nolan. Estuvo marcada por la ruptura entre el director y Warner después de que este convenciera al estudio de lanzar el filme en plena pandemia, sin logran una gran recaudación, y se quejara de su modelo híbrido entre salas y HBO Max.

Más allá del drama generado fuera de cámaras, su enrevesado argumento confundió a gran parte del público, que se quejó de que era demasiado rocambolesca. No es casualidad que una de las frases clave de la película sea "No intentes entenderlo, siéntelo".

La undécima apuesta del británico era un thriller de espías protagonizado por John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia y Michael Caine.

La historia sigue a un espía (Washington) que tiene que desbaratar los planes del líder de una organización terrorista involucrado en una guerra temporal. Sin desvelar más detalles sobre su trama, te adelantamos que pocas películas han sido tan obsesivamente fieles como esta a las leyes de la física.

Recomiendan los expertos (y Tarantino) ver Tenet más de una vez para captar todo lo que ocurre y no perderse. Si aún no la has disfrutado y quieres comprobar si es tan confusa como dicen, o la viste pero prefieres revisarla, tienes hasta le 21 de abril para hacerlo en Netflix.

