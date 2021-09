Tarantino confiesa que necesita ver ‘Tenet’ de nuevo para entenderla

“No intentes entenderlo, siéntelo”, era lo que se repetían constantemente los protagonistas de Tenet, en lo que por momentos parecía una disculpa del propio Christopher Nolan ante la complejidad enarbolada por el argumento de la película. En efecto, Tenet es mucho más árida que los films anteriores del director, y además vino a estrenarse en un momento muy peculiar: luego de varios retrasos Nolan convenció a Warner de lanzarla en plena pandemia sin que esto se saldara con una gran recaudación, en lo que sería el primer revés de una relación cuyo final vimos hace pocos días. Distanciado del estudio a causa de su modelo híbrido entre salas y HBO Max, el director de Dunkerque se ha ido a Universal para producir su nueva película, mientras Tenet sigue dando que hablar a más de un año de su estreno.

¿Era realmente tan confusa? Quentin Tarantino parece opinar que sí, y no es en absoluto sospechoso de tener reparos hacia el cine de Nolan. El director de Érase una vez en Hollywood ha dado cuenta en varias ocasiones de la admiración que le profesa, y aún así ha confesado recientemente que Tenet se le ha hecho durilla, sin tampoco profundizar mucho. Durante una reciente entrevista en el podcast ReelBlend, a Tarantino le preguntaron por su opinión de la última película de Nolan, y este fue cauteloso: “Creo que necesito verla de nuevo”, respondió entre risas, acaso suscribiendo aquella otra idea extendida de que es recomendable ver Tenet más de una vez para captar todos los detalles de la trama y no perderse.

Lo curioso del asunto es que no es la primera vez que Tarantino necesita revisar una película de Nolan para apreciarla como se merece, puesto que cuando se estrenó Dunkerque necesitó ponerse frente a la pantalla hasta en tres ocasiones… sin que esto derivara en una sensación desagradable. De hecho, Tarantino considera que la película de Nolan sobre la Segunda Guerra Mundial (a la que regresará con su nuevo proyecto, centrado en la creación de la bomba atómica) es su segundo film favorito de la pasada década. “Me gustó la película, pero el espectáculo casi me echó a perder la experiencia. No sentí nada emocional. Me impresionó, pero no sabía qué era lo que me impresionaba…”, recordaba de la experiencia.

“No fue hasta la tercera vez que pude mirar más allá del espectáculo y a la gente de la que trata la historia. Por fin pude ver los árboles”. ¿Pasará algo similar con Tenet, y la acabará erigiendo Tarantino como otra obra maestra de Nolan?

