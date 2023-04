Paul Schrader se reunirá con Richard Gere en su próxima película

Paul Schrader siempre ha mostrado afinidad por hombres torturados, en busca de una redención con visos de mortal. Al fin y al cabo fue él quien escribió el guion de Taxi Driver, para poco después dirigir a Richard Gere en American Gigolo. Fue en 1980, coincidiendo con otro guion para Martin Scorsese que originó Toro salvaje, y desde entonces Schrader no había vuelto a trabajar con Gere. Al parecer eso está a punto de cambiar.

En una entrevista con New York Magazine, Schrader ha hablado de una nueva película que planea rodar en los próximos meses, con Gere de protagonista. World of Reel indagó para llegar a la conclusión de que se Schrader pretendía homenajear al novelista Russell Banks, que era su amigo y falleció recientemente. Podía estar adaptando alguna de sus dos novelas de los últimos años: Foregone o The Magic Kingdom.

No obstante, luego trascendió que la idea es centrarse en la figura de Banks como tal, como un escritor atormentado al borde de la muerte que interpretaría Gere. La película estaría al margen de la suerte de saga que ha desarrollado en los últimos años sobre… bueno, hombres atormentados. La componen El reverendo, El contador de cartas y Maestro jardinero, que encabezada por Joel Edgerton llegaría este año.

Asimismo Schrader ha hablado de otro film que completaría la tetralogía, y que no es el de Russell Banks: se trata de una historia centrada en “una enfermera traumatóloga que trabaja en Puerto Rico” y que sí concluiría el ciclo empezado por El reverendo. Es el film que tiene previsto rodar pronto, dándole prioridad antes que al guion sobre Banks.

