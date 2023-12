La próxima película de James Bond busca un cambio importante en la saga... y con Paul Mescal de por medio

Sin tiempo para morir concluyó con una tesitura rara para el futuro de la saga: no es ya que Daniel Craig estuviera decidido a no volver como James Bond, es que además la película de Cary Fukunaga terminaba con la heroica muerte del protagonista. Una tesitura muy novedosa en una franquicia de amplia longevidad, por la que no han dejado de desfilar actores distintos para encarnar al espía creado originalmente por Ian Fleming. Sin tiempo para morir fue una película disruptiva para la industria desde otros ámbitos: sus retrasos continuos de estreno debido a la pandemia, por ejemplo, llevaron a la bancarrota de MGM.

De ahí que la histórica major de Hollywood fuera adquirida por Amazon Studios, y ahora la productora asociada al imperio de Jeff Bezos se llame Amazon MGM Studios. Por lo demás, la franquicia de 007 sigue estando en manos de los responsables habituales, y la productora Barbara Broccoli dijo en octubre que el cásting para el nuevo Bond “ni siquiera había empezado”. O al menos oficialmente: a cada tanto surgen nuevos rumores de quién podría suceder a Daniel Craig tras encarnar a Bond entre 2006 y 2021. The Sun se hace eco ahora de un rumor muy jugoso, que cambiaría de arriba abajo el planteamiento de la franquicia.

De este modo, la película nº26 de James Bond podría tener dos versiones del personaje. No termina de quedar claro si es que habrá otro agente con el rango 007 (algo que ya vimos en Sin tiempo para morir, en tanto al personaje de Lashana Lynch) o si, algo más lógico, será el mismo personaje en distintos periodos temporales. Ya que lo que ha trascendido es que los productores buscan a un Bond mayor y otro más joven, teniendo un rostro predilecto en mente para el segundo. Este no sería otro que uno de los actores de moda, Paul Mescal.

Junto a Jacob Elordi (otro intérprete vinculado a 007 en los últimos meses), Mescal ha causado furor en Hollywood con pocos títulos, pero un carisma apabullante. El actor irlandés se hizo famoso por Gente normal, la serie que adaptaba la novela homónima de Sally Rooney, y se consagró a toda velocidad gracias a Aftersun de Charlotte Wells. Este film independiente deparó una nominación al Oscar a Mejor actor de reparto para Mescal, situándole en el firmamento de Hollywood. Así es como luego vendría su fichaje para Gladiator 2 de Ridley Scott, película que ahora mismo rueda con el papel protagonista de Lucio. Mescal es un actor en alza, y los productores de 007 querrían aprovecharlo.

Sin embargo, Broccoli no ha hecho comentarios sobre estos rumores, que quedan por ahora en una especulación de tantas. Aunque, sin duda, la más plausible teniendo en cuenta el momento tan dulce que atraviesa la carrera de Mescal: actor, que hace un par de años, ya habló de esta posibilidad. “¿Haría de Bond? No lo sé. Si alguna vez me lo propusieran, lo hablaríamos”, dijo prudentemente.

