Patty Jenkins vuelve a arremeter contra el streaming: “Todas las películas me parecen falsas”

Puede que el tan controvertido modelo híbrido de Warner (según el cual todas sus películas de 2021 se estrenarían simultáneamente en salas y HBO Max) fuera inaugurado por Wonder Woman 1984, pero esto no significa ni por asomo que su directora sienta simpatía por el streaming. Patty Jenkins aseguró en su momento que fue una decisión durísima, “la menos mala de una serie de malas decisiones” y mostró su apoyo tácito a la furia de Denis Villeneuve o Christopher Nolan mientras que su secuela, aun con cifras meritorias, se quedaba muy lejos de la recaudación de la primera Wonder Woman. Meses después, Jenkins ha consolidado su figura como defensora acérrima de la exhibición tradicional.

Ocurre, irónicamente, en paralelo a trabajar con Disney: un estudio que ha llegado a dar algunas de sus producciones un estreno exclusivo en la plataforma de streaming correspondiente, y también le ha encargado dirigir una nueva película de Star Wars por título Rogue Squadron y fecha de estreno para el 22 de diciembre de 2023. Más allá de estas contradicciones, sin embargo, Jenkins se ha prodigado en declaraciones a favor de las salas de cine enormemente afectadas por la pandemia, y asistió hace algunos días a una mesa redonda en la CinemaCon de Las Vegas de donde no han dejado de salir titulares.

Para empezar, Jenkins exigió un compromiso de las majors de Hollywood con los cines, y poco después reflexionó sobre la naturaleza del streaming y el escaso interés que le reportaba. Tal es así que la directora de Wonder Woman 1984 afirmó que no tenía intención alguna de trabajar con Netflix, y ahora Los Angeles Times recoge unas declaraciones aún más desdeñosas para con su modelo. Jenkins opina, en aparente sintonía con los cineastas más críticos con Netflix y sus competidoras, que las películas producidas por ellas son “falsas”. “Todas las películas que los servicios de streaming están estrenando, lo siento, me parecen falsas”, asegura.

“No oigo a nadie hablar de ellas, no leo nada sobre ellas. No está funcionando como modelo para establecer algo que perdure”. En contra de lo que pudiera parecer, sin embargo, Jenkins no está en contra del modelo en sí. “El streaming es genial para cantidades masivas de contenido y maratones de series. Creo que son dos ofertas muy distintas y deberían tener éxito como dos cosas distintas. Por eso creo que es un error para la industria cinematográfica desechar algo tan valioso”, concluye. Dicho lo cual, parece que la próxima vez no dará su brazo a torcer si alguien le exige que estrene una película por estos cauces.

