Para alivio de Hollywood, ‘Dune’ y ‘Sin tiempo para morir’ sí podrán estrenarse en China

Cuando China logró el año pasado, por primera vez en toda su historia y superando a EE.UU., convertirse en el mercado con mayor recaudación gracias al cine del mundo, solo se trataba de la constatación de una evidencia. La importancia internacional del gigante asiático es colosal, lo que garantiza tanto el interés de Hollywood por hacerse un hueco en sus carteleras como un constante tira y afloja a costa de las peculiaridades de su política interna. El gobierno chino es extremadamente exigente a la hora de permitir según qué producciones hollywoodienses pueden importarse, mediando motivos por lo habitual ideológicos cuando no absolutamente imprevisibles.

A lo largo de 2021, ni Viuda Negra ni Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (pese a articularse esta última en muchos sentidos como una ofrenda para China) no han conseguido alcanzar este mercado, pero Variety se hace eco de dos superproducciones que sí lo han logrado. Son Dune y Sin tiempo para morir, distribuidas por Warner Bros. y Universal, que acaban de fijar fecha en China: la película de Denis Villeneuve se estrenará el 22 de octubre (mismo día que en EE.UU.), mientras que la última aventura de James Bond lo hará una semana después, el 29 de octubre. Ambas a gran distancia de su estreno en otras partes del mundo: en España podemos ver Dune desde el 17 de septiembre, mientras que Sin tiempo para morir se estrena el 1 de octubre.

La acogida de Dune no resulta extraña teniendo en cuenta el gusto por la ciencia ficción del público chino, en paralelo al éxito que se han encontrado dentro de este país otras producciones de Villeneuve como La llegada o Blade Runner 2049 (que, pese a ser considerado un fiasco, recaudó en China lo suficiente como para que los ejecutivos no sudaran más de la cuenta). Así las cosas, Dune pasó limpiamente la censura china en julio, y no podría venirle mejor la presencia en estos cines teniendo en cuenta sus circunstancias: la película precisa de una gran recaudación para que Warner acceda a dar luz verde a su secuela (la historia está por ahora incompleta), y esta recaudación puede quedar comprometida en base a la presencia simultánea en HBO Max.

Esto último ha derivado precisamente en el estreno prematuro de Dune fuera de EE.UU., pero hay una pequeña pega si incorporamos a China a la ecuación. Paralelamente a Europa, Dune ya se ha estrenado en otras partes de Asia incluyendo Taiwán y Hong Kong, contando allí con subtítulos oficiales en chino que aumentarían la accesibilidad de las copias piratas. Es un problema con el que también se puede topar Sin tiempo para morir (que superó la censura a su vez este 10 de septiembre), teniendo en cuenta que antes que China llegará a estos mismos territorios. La piratería podría afectar a la recaudación china incluso antes de que pudiera hacerlo en EE.UU., donde pocas horas después de su llegada a HBO Max se prevé la afluencia de copias en buena calidad.

Al mismo tiempo, cabe señalar que las fechas elegidas para Dune y Sin tiempo para morir son muy prometedoras ciñéndonos exclusivamente a aquello con lo que competirán en la taquilla china. A partir del 1 de octubre, gracias a la fiesta patriótica, comienza uno de los periodos más aprovechables del año para Hollywood, ya que es cuando escasean las producciones autóctonas y mejor pueden rendir las exportaciones. Sumándole, en el caso de Sin tiempo para morir, el interés de estos espectadores por James Bond (de los 881 millones de dólares recaudados por Skyfall, 84 venían de China), todo podría conducir a unas ganancias sólidas que Hollywood necesita desesperadamente.

