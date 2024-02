Pamela Anderson vuelve al cine con un papel de los que cambian carreras

Hace tiempo que los años de mayor fama de Pamela Anderson quedaron atrás, pero el mito erótico de los 90 gracias a Los vigilantes de la playa o Barb Wire nunca se ha ido del todo. De hecho fue muy sonada su agria reacción a una serie como Pam & Tommy en 2022 (que recreaba un turbulento suceso de su vida con Tommy Lee), y se ha dejado ver últimamente en el film Alone at Night, además de impulsar un documental titulado Pamela: Una historia de amor. No obstante, The Last Showgirl podría ser su regreso por todo lo alto.

IndieWire se hace eco de la existencia de este proyecto, descrito como una mezcla entre la serie Hacks y El luchador de Darren Aronofsky. Su guionista es Kate Gersen, llegada de The Good Place, y la directora no es otra que Gia Coppola: nieta de Francis Ford Coppola, sobrina de Sofia Coppola, que durante la última década ha impulsado una carrera muy interesante tras las cámaras. En 2013 estrenó Palo Alto, y hace unos cuatro años fue muy comentado su excéntrico proyecto con Andrew Garfield y Maya Hawke, titulado Popular. Coppola justo terminó de dirigir The Last Showgirl hace apenas unas semanas, en Las Vegas.

The Last Showgirl cuenta con varias estrellas secundarias alrededor de Anderson como protagonista: están por aquí la ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Kiernan Shipka, Brenda Song y Billie Lourd, hija de Carrie Fisher que últimamente no para de encadenar proyectos. El productor es Robert Schwartzman, que lo ha descrito como “un proyecto de ensueño, un reparto de ensueño”. The Last Showgirl se centra en la redención de una veterana bailarina de Las Vegas, que de pronto se ve sin trabajo y con el deseo de reconectar con su hija adulta.

La sinopsis oficial dice así: “Una experimentada corista (Anderson) debe planificar su futuro cuando su espectáculo cierra abruptamente tras treinta años de carrera. Como bailarina cincuentona, se debate sobre qué hacer a continuación. Como madre, se esfuerza por reparar la tensa relación con su hija, que a menudo ocupaba un segundo plano en su vida”. En efecto, lo tiene todo para articular una reflexión sobre la propia trayectoria de Anderson, y en última instancia para proyectarla a la próxima carrera hacia el Oscar.

