Justo hace un año, llegaba a Disney+ la que se convertiría en una de las series de 2022. Pam & Tommy se estrenaba con el sello de Hulu para recuperar el escándalo sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee a mediados de los 90, cuando un vídeo íntimo de la pareja se filtró y expandió por internet.

Unos irreconocibles Lily James y Sebastian Stan eran los encargados de meterse en la piel de la actriz de Los vigilantes de la playa y el batería de Mötley Crüe durante uno de sus momentos más difíciles. Más allá de lo anecdótico (penes parlantes, disfraces de perro y escándalos sexuales virales), la serie reivindicaba a Pamela Anderson denunciando la mecánica machista y depredadora de la sociedad que la deshumanizó.

Sin embargo, el equipo jamás contó con el permiso de la actriz para llevar a la pantalla un momento tan doloroso en su vida. Ahora que Pamela Anderson: Una historia de amor, el documental de la estrella, ha llegado a Netflix, hemos podido ver cómo vivió ella el estreno de la ficción.

"Me produce pesadillas", afirma Anderson en el documental: "No dormí anoche, no dormí nada. No quiero verla. No voy a verla. Nunca vi la cinta [íntima], no voy a ver esto. ¿Quién sabe cómo lo van a retratar? Nadie sabe lo que pasamos en aquel momento. Debieron tener mi permiso".

Tanto Lily James como los productores de Pam & Tommy se pusieron en contacto con Anderson durante el rodaje, pero, pese a no conseguir respuesta ni permiso por su parte, la serie siguió adelante porque el equipo se había hecho con los derechos de un artículo publicado en Rolling Stone en 2014, que revelaba la verdadera historia sobre cómo había sido robada la cinta y su posterior distribución.

En el documental de la actriz, producido por su hijo Brandon Thomas Lee, Anderson cuenta los meses previos al estreno de la serie. "Escribí un mensaje a Tommy el otro día y le pregunté: '¿Cómo te sientes con todo esto?", narra en el filme: "Y me dijo: 'Pamela, no dejes que te hiera tanto como lo hizo la primera vez'. Hasta el día de hoy, no sé quién robó la cinta. No quiero averiguarlo. No sirve averiguar nada. El daño está hecho. ¿Por qué querría volver a pasar por eso?".

Dylan Jagger Lee, el hijo pequeño de Anderson, también opina al respecto, mostrándose muy crítico con el equipo detrás de Pam & Tommy: "¿Por qué volver a sacar algo de hace 20 años que sabes que jodió a alguien? La peor parte de su vida, ¿y hacer una casi comedia de eso? No tenía sentido".

En el documental, vemos a Brandon llamando a su madre el día después del estreno de la serie de Hulu. Este le dice que ha visto tres episodios y se muestra molesto por la forma amable con la que retratan a Rand Gauthier (al que daba vida Seth Rogen), el hombre que robó la cinta. "Oh, dios, estoy temblando", le dice Anderson a su hijo: "Siento que vosotros tuvierais que pasar por ello. La gente piensa: 'Pobre Pamela'. Pero es pobre tú, pobre Dylan, pobre papá, podre abuela y abuelo".

Más adelante, la actriz vuelve a referirse a este episodio y lo traumático que está siendo revivirlo: "Lo saqué de mi vida, tuve que hacerlo para sobrevivir. Fue un mecanismo de supervivencia y, ahora que todo vuelve, me siento mal. Es como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No me siento bien ahora mismo".

"Esto es como cuando robaron la cinta", afirma Anderson: "Básicamente, eres algo que pertenece al mundo, eres propiedad del mundo. Ignóralos, deja que pase".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.