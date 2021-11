Palmarés de FICX 2021: 'Rien à foutre', con Adèle Exarchopoulos, triunfa en Gijón 

Concluye la 59ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) con un palmarés que hace justicia a la variedad y excelencia en la programación del certamen asturiano. Desde el año pasado, el FICX divide su Sección Oficial en tres apartados competitivos (Retuyos, Albar y Terres en Trance), con sus propios jurados y premios.

En Retueyos, competición dedicada a primeros, segundos y terceros largometrajes, se ha impuesto uno de los mejores títulos del festival: la francesa Rien à foutre, primer largo de Emmanuel Marre y Julie Lecoustre, protagonizado por una Adèle Exarchopoulos harta de la precariedad laboral y existencial.

En Albar, donde compiten los cineastas consagrados, el canadiense Denis Côté ha obtenido el máximo galardón con Hygiène sociale. Por último, en la sección Terres en Trance el jurado FIPRESCI de la crítica ha destacado a la argentina Palestra, de Basovih Marinaro y Sofía Jallinsky, con el premio de mejor película.

Este es el palmarés completo de la 59º edición del Festival Internacional de Cine de Gijón:

RETUEYOS. MEJOR LARGOMETRAJE > Rien à foutre, de Emmanuel Marre y Julie Lecoustre

RETUEYOS. MEJOR ACTRIZ > Anastasia Budiashkina por Olga

RETUEYOS. MEJOR ACTOR > Jean-Michel Lemoine por Poulet frites

RETUEYOS. PREMIO A LA DISTRIBUCIÓN > Neptune Frost, de Saul Williams y Anisia Uzeyman

ALBAR. MEJOR LARGOMETRAJE > Hygiène sociale, de Denis Côté

ALBAR. MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO > Întregalde, de Radu Muntean

ALBAR. PREMIO ESPECIAL DEL JURADO > In Front of Your Face, de Hong Sang-soo

ALBAR. PREMIO A LA DISTRIBUCIÓN > The First 54 Years. An Abbreviated Manual for Military Occupation, de Avi Mograbi

PREMIO FIPRESCI AL MEJOR LARGOMETRAJE > Palestra, de Basovih Marinaro y Sofía Jallinsky

PREMIO FIPRESCI A LA MEJOR DIRECCIÓN > María Álvarez por Las cercanas

MEJOR CORTOMETRAJE > Train Again, de Peter Tscherkassky

MENCIÓN ESPECIAL AL CORTOMETRAJE > Otacustas, de Mercedes Gaviria

PREMIO DEL JURADO JOVEN AL MEJOR LARGOMETRAJE > We're All Going to the World's Fair, de Jane Schoenbrun

PREMIO DEL JURADO JOVEN AL MEJOR CORTOMETRAJE > Bato Nebo, de Luzia Johow

PREMIO DEL PÚBLICO > La fracture, de Catherine Corsini

Más información y resto del palmarés en la página del festival.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.