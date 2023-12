'Oppenheimer' sí se estrenará en Japón después de todo, "tras meses de reflexión"

Una decisión central para Oppenheimer fue limitar el punto de vista al susodicho Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy. Así Christopher Nolan no se vería envuelto en la delicada tesitura de recrear la devastación que provocó este científico, en tanto al lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki que concluyó la Segunda Guerra Mundial. A juzgar por lo celebrado que ha sido este biopic, fue la decisión acertada: Oppenheimer ha encandilado a la crítica y arrasado entre el público, amasando 950 millones de dólares a lo largo del mundo que le postulan como frontrunner en la carrera hacia el Oscar.

950 millones de dólares que fueron recaudados sin necesidad de que Universal estrenara la película en Japón. Donde, evidentemente, es un tema delicado. El hecho de dedicar un film de tres horas, concebido casi como blockbuster, al responsable de los cerca de 200.000 muertos que provocaron los bombardeos, causaba malestar entre las autoridades japonesas. Este verano, de hecho, la filial de Warner Bros. en Japón tuvo que pedir disculpas a los ciudadanos cuando la cuenta de Twitter oficial compartió uno de los memes del Barbenheimer (es decir, ese fenómeno internetero surgido de la coincidencia de estrenos de Oppenheimer y Barbie, que tan bien le ha venido a la taquilla de la primera).

Llegó entonces a expandirse un trending topic, #NoBarbenheimer, que incrementaba las dudas de que Oppenheimer pudiera estrenarse en algún momento en territorio japonés. The Hollywood Reporter, no obstante, se hace eco ahora de que finalmente la película de Nolan sí llegará a Japón gracias a la distribuidora local Bitters End. Esta empresa ha confirmado que estrenará comercialmente la película el año que viene, en un comunicado donde desvela que sus responsables pudieron ver la película y la han considerado apropiada. Eso sí, “tras meses de diálogo reflexivo, reconociendo lo sensible que es para nosotros, los japoneses”.

“Nolan ha creado una experiencia cinematográfica singular que trasciende la narración tradicional y debe verse en la gran pantalla. Invitamos al público a ver la película con sus propios ojos cuando llegue a Japón”, prosigue ese comunicado. Así que Oppenheimer podrá continuar su andadura mundial en Japón, gracias a la misma distribuidora que previamente lanzó otras películas de Universal como Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson o La hora más oscura, otro film sobre la Segunda Guerra Mundial que en este caso se centraba en Winston Churchill.

