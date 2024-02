¿Qué vendrá después de 'Oppenheimer'? A Christopher Nolan le encantaría hacer una película de terror

El próximo 10 de marzo se entregan los Oscar, y por ahora Christopher Nolan se va postulando como favorito con Oppenheimer. Su biopic del padre de la bomba atómica fue una de las grandes sensaciones de 2023, integrando el Barbenheimer junto a la película de Greta Gerwig para sorprender a propios y extraños no solo con unas críticas muy sólidas, sino también con una gran fidelidad de público. No suele ocurrir que una película de tres horas dedicada a física cuántica y tipos hablando en despachos reviente la taquilla, pero es lo que logró Oppenheimer. Y puede que Nolan reciba pronto el máximo reconocimiento por ello.

El director de El caballero oscuro está embarcado en una gira mediática donde la industria se está rindiendo a sus pies, e inquiriendo cuál será su siguiente paso tras Oppenheimer (que parte con hasta 13 nominaciones al Oscar incluyendo Mejor película y Mejor dirección). Durante una mesa redonda en el British Film Institute celebrada el 15 de febrero, Nolan ha reflexionado sobre un género en el que aún no haya participado, y resulta que le interesa bastante el terror. Aunque, eso sí, necesitaría una gran idea para ponerse con ello. “Definitivamente Oppenheimer tiene elementos de terror, como creo que es apropiado para el tema que trata”, dijo el director en torno a la mezcla de géneros de su último film.

“Creo que las películas de terror son muy interesantes porque dependen de recursos muy cinematográficos. Realmente se trata de una respuesta visceral a las cosas, y por eso, en algún momento, me encantaría hacer una película de terror. Pero creo que una película de terror realmente buena requiere una idea excepcional. Y esas son pocas y distantes entre sí. Así que no he encontrado una historia que se preste a ello”, prosigue Nolan, en cuya filmografía suelen colarse ideas bastante ingeniosas en torno a la ciencia ficción y la fantasía.

“Creo que es un género muy interesante desde el punto de vista cinematográfico. También es uno de los pocos géneros donde los estudios hacen muchas películas, y son películas que tienen mucho de sombrío, mucho de abstracto. Tienen muchas de las cualidades que Hollywood suele resistirse a poner en las películas, pero es un género donde está permitido”, concluye el cineasta, que a última hora volvió a decir que tampoco le importaría dirigir una película de James Bond en el futuro.

